MSCI季度調整 法人點名2檔納入機會高

MSCI明晟季度調整10日登場，統一投顧指出，MSCI台灣指數自元月來上漲一成，位居新興市場首位，且沒有A股納入因子調整干擾整體權重配置，研判台股權重有望持平，台新投顧甚至看好權重有小增空間；另考量市值變化、落後成分股抽換因素，法人評估南電、旭隼在季度調整中入選成分股機會高。

統一投顧董事長黎方國指出，MSCI台灣指數自元月來上漲10.9％，優於MSCI中國、MSCI南韓指數表現，加上短期內沒有大陸上證A入提高納入比重的干擾，判斷本次台股權重不會被大幅調降，約略落在持平之間。

值得留意的是，投顧法人觀察MSCI新興市場指數前十大成分股變化，大陸公司雖強占六檔（阿里巴巴、騰訊、美團、京東、中國建設銀行、平安保險），但是，隨台積電股價展開狂飆之旅，市值大升至十大成分股之首，占權重直逼6％，台灣之光紀錄再添一筆。

台股雖已連七次在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數權重遭降，然就經驗分析，本次為MSCI季度調整，重要度低於半年度調整，法人並不擔心權重變化影響，反而將目光放在可望入列新成分股的題材上。

投顧研究機構根據2020年第四季表現、市值排名居前90名、自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股等條件，列出南電、旭隼、富邦媒、譜瑞-KY、萬海、中美晶、致茂、美利達與裕日車等九檔標的，進一步考量市值變化與落後成分股抽換因素後，判斷南電與旭隼於本次季度調整中入選成分股機會較高，不失為投資人抱股過年押寶的參考選項。

市值排名居前百名、卻未納入MSCI成分股中，截至2020年第四季，南電、旭隼、富邦媒三檔市值超越千億元，以南電市值排名51名最高，外資持股比例上，旭隼66.6％最高，南電則不到9％、若入選具加碼空間。

反觀目前位居成分股名單的企業中，投顧研究機構提醒，市值排名落至120名的佳格、降到110名的興富發，不僅市值排名掉在百名外，外資持股比率也下滑，仍需提防本次有遭到移除的風險。