2月3日一分鐘強弱勢股

2月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

耀登(3138)

10.00

5G毫米波題材點火，股價出量上漲，續創歷史新高

明基材(8215)

10.00

首季偏光片供給缺口仍大，平均漲幅估5％～10％，獲利看旺

揚明光(3504)

9.96

蘋果開發VR頭盔，光學鏡頭廠同步走揚，三大法人加碼

車王電(1533)

9.92

電動車利多助攻，旗下華德動能電動底盤車陸續供貨

元晶(6443)

9.92

關鍵材料漲價，太陽能模組報價調升，投信大舉買超

天鈺(4961)

9.77

元月營收創高，AMOLED驅動IC通過驗證，上半年可望量產

信邦(3023)

9.65

醫療、汽車及工業應用需求增溫，推升單月營收改寫新高紀錄

友達(2409)

6.69

面板缺貨問題加重，支撐報價維持高檔，外資大力敲進

彩晶(6116)

5.24

中小尺寸面板供不應求，預期產能吃緊狀況將延續至首季

景碩 (3189)

4.77

去年Q4毛利率、營益率同步回升，美系客戶新機相關需求續強

製表：陳昱光

2月3日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

雷虎(8033)

10.00

高檔調節賣壓未歇，外資買盤縮手，回測月線支撐

懷特(4108)

5.41

現增題材失靈，股價跌落年線大關之下，再創波段低點

鄉林(5531)

4.88

多方追價意願不足，外資賣超力道轉強，月線得而復失

直得(1597)

4.35

三大法人連六日減碼，KD指標向下，股價跌落百元大關

智邦(2345)

4.27

股價強彈湧現了結賣壓，外資反手減碼，停止連三日買超

時碩工業 (4566)

3.74

電動車供應鏈走勢分歧，KD指標下彎，失守60元整數關卡

第一銅(2009)

3.57

月線反壓沉重，外資、自營商偏空操作，終結連兩根漲停

廣宇(2328)

3.53

多空勢力交戰，股價未脫5、10日均線橫盤震盪格局

中鴻(2014)

3.52

鋼價上漲題材熄火，投信大砍萬張持股，股價失守季線

威鋒電子(6756)

2.97

土洋法人對作，外資減碼出場，投信連五買，KD指標向下

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組