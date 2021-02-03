2月3日一分鐘強弱勢股
2月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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耀登(3138)
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10.00
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5G毫米波題材點火，股價出量上漲，續創歷史新高
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明基材(8215)
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10.00
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首季偏光片供給缺口仍大，平均漲幅估5％～10％，獲利看旺
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揚明光(3504)
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9.96
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蘋果開發VR頭盔，光學鏡頭廠同步走揚，三大法人加碼
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車王電(1533)
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9.92
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電動車利多助攻，旗下華德動能電動底盤車陸續供貨
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元晶(6443)
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9.92
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關鍵材料漲價，太陽能模組報價調升，投信大舉買超
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天鈺(4961)
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9.77
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元月營收創高，AMOLED驅動IC通過驗證，上半年可望量產
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信邦(3023)
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9.65
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醫療、汽車及工業應用需求增溫，推升單月營收改寫新高紀錄
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友達(2409)
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6.69
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面板缺貨問題加重，支撐報價維持高檔，外資大力敲進
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彩晶(6116)
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5.24
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中小尺寸面板供不應求，預期產能吃緊狀況將延續至首季
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景碩 (3189)
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4.77
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去年Q4毛利率、營益率同步回升，美系客戶新機相關需求續強
製表：陳昱光
2月3日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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雷虎(8033)
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10.00
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高檔調節賣壓未歇，外資買盤縮手，回測月線支撐
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懷特(4108)
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5.41
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現增題材失靈，股價跌落年線大關之下，再創波段低點
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鄉林(5531)
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4.88
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多方追價意願不足，外資賣超力道轉強，月線得而復失
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直得(1597)
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4.35
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三大法人連六日減碼，KD指標向下，股價跌落百元大關
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智邦(2345)
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4.27
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股價強彈湧現了結賣壓，外資反手減碼，停止連三日買超
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時碩工業 (4566)
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3.74
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電動車供應鏈走勢分歧，KD指標下彎，失守60元整數關卡
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第一銅(2009)
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3.57
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月線反壓沉重，外資、自營商偏空操作，終結連兩根漲停
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廣宇(2328)
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3.53
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多空勢力交戰，股價未脫5、10日均線橫盤震盪格局
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中鴻(2014)
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3.52
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鋼價上漲題材熄火，投信大砍萬張持股，股價失守季線
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威鋒電子(6756)
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2.97
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土洋法人對作，外資減碼出場，投信連五買，KD指標向下
製表：陳昱光
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