外資賣超4億 台股挑戰萬六再等等

光學元件、面板撐盤 台股挑戰萬六再等等

台股今天開高震盪，早盤一度大漲136點，逼近15900點大關，但隨著鴻海、聯電等權值股翻黑，指數漲點收斂至百點以內，盤面以航運、面板、光學鏡頭族群表現較佳。

美股再度收高，帶動台股早盤最高衝上15896.4點上漲136.35點，但也面臨高檔反壓，至10時54分左右，加權指數來到15821.60點，上漲61.55點，成交值新台幣1616.77億元。

權值電子股台積電股價續揚，盤中最高來到642元，上漲10元，漲幅約1.6%。鴻海開高震盪走低，最低下探115元，跌1.5元。聯電下跌0.50元，來到52.1元。大立光上漲55元開出，最高來到3070元。

先前修正幅度較大的貨櫃三雄近期股價回神，長榮小幅開高，上漲2.2%，來到34.85元；陽明籌碼面外資站在買方，股價大漲5.25%，來到22.05元；萬海上漲0.69%，報43.8元。

面板廠友達早盤最高衝上17.35元，漲幅5.47%，成交量超過45萬張；群創漲2.14%，來到14.35元，成交量超過27萬張。

華冠投顧分析師范振鴻說，面板股今天上漲，主要受惠報價調漲及筆電需求上升。前波1月大盤大漲都是漲權值股，今天中小型股開始起來，對大盤走勢是好事，封關前可留意1月營收創高股。

三大法人賣超台股0.97億元

台股今天漲11.27點，收在15771.32點，成交值新台幣2757.82億元。三大法人外資及陸資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣0.97億元。

自營商買超3.81億元，投信賣超0.07億元，外資及陸資賣超4.71億元。

亞洲投顧分析師馬明河表示，大盤從本週一以來已漲800多點，今天早盤再度逼近萬六大關，讓投資人對抱股過年更有信心。