內外資愛世界前景 股價大漲還有戲

世界（5347）法說會落幕，里昂、摩根大通、凱基與本土大型投顧持續看好後市，給予「優於大盤」、「買進」投資評等，原本持最保守立場的高盛證券，法說會後也升評「中立」，終結悲觀。世界股價3日反應營運優勢大漲7.63％，終場收127元，在台股高檔震盪環境中相當亮眼。

本土投顧大行指出，世界產能皆為8吋晶圓，2019年取得格芯的新加坡產能後，產線調整順利，2020年即已投入生產，並趕上近期市場對8吋晶圓的強勁需求，產能利用率維持高檔、產品組合改善，帶動單位售價提升，預期2021年營運將再創新高，而世界預計發放3.5元現金股利，配發率超過90％，以目前股價計算殖利率約3％。

法人分析，上半年需求維持高檔，NB出貨量增加、4K電視滲透率持續提升、電競MNT需求，將帶動面板驅動IC（DDI）出貨，5G智慧機電源管理IC（PMIC）用量倍數增長，除了車市回溫外，電動車、新能源車對車用電子需求較高，倒車雷達、環景等先進駕駛輔助系統（ADAS）普及，也有助車用電子需求，8吋晶圓的需求維持強勁。

不過，市場上已無廠商再生產新的8吋設備，亦無法再擴建8吋產線，僅能以去瓶頸、購買其他廠商的閒置產能等方式來拓展8吋產能，近期隨8吋需求明顯增加，產能供給增加的速度無法跟上，因而造成8吋產能供不應求，也可望帶動8吋晶圓代工報價續漲。

2021年整體產能雖然擴充程度不大，研究機構指出，若純看細線寬產能將提升20％以上，且產線轉換至細線寬將有利於單位售價提高，PMIC、DDI、車用電子等應用短期內無法轉換至12吋，市場對8吋晶圓需求將維持強勁，目前世界的車用比重約5～10％，預期2021年比重將再持續提升，而高產能利用率與高單位售價增加，將有助獲利能力改善。