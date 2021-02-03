銅箔基板熱！台燿目標價 外資續喊145元

伺服器市場需求回溫，且各國持續推動5G基礎建設，加上去年1月及2月逢大陸新冠肺炎疫情大爆發，法人預估，銅箔基板廠—台燿（6274）第1季營運有機會優於去年同期，美系外資看好台燿在高階市場佈局，維持台燿目標價145元。

伺服器及5G基礎建設歷經去年第3季的調整後，自去年11月起回穩，在伺服器及5G相關網通設備訂單增溫下，台燿業績也擺脫谷底，去年11月及12月合併營收呈現逐月走高，累計去年第4季合併營收為40.07億元，季減6.92％，累計2020年合併營收為180.41億元，年成長2.97％。

由於去年1月及2月逢大陸新冠肺炎疫情大爆發，延後開工致使去年第1季基期較低，法人預估，台燿今年第1季營運有機會優於去年同期。

美系外資最新報告指出，我們建議投資人將更多注意力放在台燿對高階產品的穩定投資，他們正在進行的高階產品取得了大陸及非大陸基站OEM，我們預期2021年到2025年台燿高階CCL營收年複合成長率達20％，且2025年高階CCL的市佔率將從2020年的21％攀升至25％，台燿的毛利率也將因低耗損CCL貢獻持續成長，維持台燿「買進」評等，目標價為145元。

（時報資訊 張漢綺）