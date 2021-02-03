台股封關倒數 光電股紅光滿面迎財神

美國新一輪新冠紓困案進展樂觀，激勵美股連2日大漲，道瓊指數更是改寫去年11月來最大漲幅！台股早盤隨日韓等亞股起舞衝出連三紅，在權王台積電（2330）坐鎮領軍，聯發科（2454）、世界先進（5347）等同步勁揚帶動下，指數一度大漲逾百點，惟面臨農曆年封關倒數、長假節前變現賣壓出籠，指數一度回落至平盤附近震盪。光電股則各擁題材集體放閃，光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）同步勁揚，明基材（8215）、揚明光（3504）、元晶（6443）亮燈漲停，佳凌（4976）、誠美材（4960）、聯一光（3441）、碩禾（3691）、國碩（2406）、新晶投控（3713）、茂迪（6244）、安集（6477）、中光電（5371）、亞光（3019）等獲買盤點火強勢反彈，整體表現相對強勢。

光學一哥大立光（3008）股王地位近期屢遭股后矽力-KY（6415）挑戰，受惠利多消息點火，瑞銀實證研究室指出，智慧機鏡頭產業2021年將成長15％，高於智慧機出貨量的年增6％，宣告產業復甦來臨，加上蘋果2022年新iPhone將採潛望鏡頭，加速升級進度，大立光、韓廠SEMCO為投資首選，並將大立光合理股價預期升至4,050元，股王大立光投資時機到來，今日在買盤捧場下走揚1.5％、站穩3,000元大關，與股后價差拉大至逾150元。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果可能在2022年第一季發表搭載虛擬實境（VR）、擴充實境（AR）的頭戴型裝置產品，大部分零組件將在2021年第四季就開始出貨，包括七大台廠強勢攻入頭戴裝置供應鏈，除大立光外，今國光（6209）、玉晶光（3406）、揚明光（3504）等三檔都屬光學鏡頭族群，顯然在蘋果新頭戴裝置中，光學鏡頭對台廠的依賴度相當深，遭點名的光學股今日氣勢如虹，玉晶光（3406）在外資連5買相挺下，今日價量齊揚急漲5％，收復500元；揚明光（3504）今放量急攻鎖漲停，一舉收復月線、半年線與季線；今國光（6209）亦獲買盤敲進上攻2％，攻克月線、半年線與季線。

太陽能族群受惠政策利多股價熱烘烘，日前總統蔡英文強調，國內光電設置量已經大幅成長，目前政府正大力推動屋頂、漁電共生專案，希望讓國內太陽光電能朝「多元複合利用」方向發展。元晶（6443）去年底宣布將斥資7億元於新竹湖口廠建立大尺寸太陽能電池產線，以強化市場競爭力，並響應政府綠能政策，也象徵太陽能電池已從過去6吋至8吋晶圓電池進入10吋至12吋時代，今日在買盤點火下強鎖漲停，帶動茂迪（6244）、碩禾（3691）、國碩（2406）、安集（6477）、新晶投控（3713）等火力全開剽悍大漲。

偏光片廠受惠面板供應鏈需求旺，上半年訂單能見度明朗，今年過年期間都不休息，全力衝刺生產、滿足客戶需求。明基材（8215）公布今年1月合併營收約13.89億元，年成長28.12％、月增1.83％，為2020年3月以來的高點，上半年都可望維持滿載，激勵今日放量攻頂，來到波段高點。誠美材（4960）亦表示，過年期間工廠不停工，目前正在跟上游材料商追料，希望多備一些庫存趕工出貨，由於價格調漲，再加上維持滿載出貨，偏光片廠第一季營收可望維持在高檔，今日股價跟隨明基材步伐走揚4％，登上今年高價11.9元。

台股封關倒數，盤面浮額清洗告段落，2月以來陸續出現低接回補買盤，但今年長假歷時11日，加上去年開紅盤當日跳水重挫陰影猶存，市場偏向資金停泊，封關前的賣壓若宣洩完畢，可在2月封關前酌量承接股價跌深的業績股或強勢股抱股過年；因1月中下旬起個股股價陸續修正，有利年後的開紅盤行情，因此可先回補1／2左右持股，剩下資金則持續觀察春節期間美股走勢再決定。從製造業數據回溫速度，可見疫情對經濟的實體影響正在淡化，長期仍看好台股表現。

（時報資訊 時報編輯龍彩霖）