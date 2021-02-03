車用晶片荒！美若獅子大開口 台積不妙？

台積電股價連兩天暴漲近7%，2日上漲21元、收在632元，外資連續兩天累計回補1.3萬張，至於封關行情是否值得期待，不妨留意周五（5日）台美官員與台積電等晶片業者商討車用晶片短缺問題，分析師提醒，美國若要求太多，台積電股價恐不妙。

花旗證券預估，台積電2025年營收將逾900億美元，較現在倍增、甚至挑戰千億美元，可望超越三星、英特爾，躍居全球半導體霸主，推測合理股價調升至900元，樂觀股價預期1125元，超越所有外資研究機構。

近期全球車用晶片大缺貨，豐田、本田、德國福斯、福特等汽車大廠，紛紛宣布關閉部分產線，也驚動德、日、美等國政府請求台積電援助。

據2020年第三季台積電五大產品線營收佔比，智慧型手機 46％、高效能運算 37％、物聯網 9％、消費電子 3％、車用電子2％。萬寶投顧總監蔡明彰指出，車用晶片營收佔比最低，因為數量小、毛利低，生產順位排在最後端，如今大國施壓台灣晶圓代工，台積電調度產能，優先生產車用晶片，對營收毛利率來說是利空。

他分析，以去年台積電營收 1.3 兆元估算，車用晶片營收也有260億元，一旦台積電挪出 5～10％產能支援車用晶片，將排擠營收毛利率較佳的智慧型手機、高效能運算。目前已傳出超微（AMD）考慮將 GPU 交由三星代工生產。

蔡明彰指出，台積電要犧牲商業利益到何種地步？2月5日台灣和美國官員及台積電將開視訊會議討論車用晶片，到時就有答案了，若美國要求太多，台積電股價可能不太妙。

（中時新聞網 吳美觀）

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