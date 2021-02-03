2/3盤前掃描》15檔三缺概念 股漲急衝
台股2日出現349.96點，漲幅2.27％的反彈，漲價題材概念股股價也隨之急拉，包括中美晶、國巨……
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缺工缺料缺產能 15檔漲價股急彈
漲價題材績優族群以晶圓代工廠馬首是瞻，晶圓雙雄去年獲利即逆勢成長，主要受惠…閱讀全文
美股｜道瓊漲近500點 Gamestop暴跌60%
美股散戶抱團的WSB概念股重挫，其中GameStop暴跌逾60%，顯示股市小蝦米大進擊狂潮…閱讀全文
中小型題材股強彈 櫃買拚封關前站回月線
2日台股指數站上月線，櫃買指數擺脫前一日創波段低檔弱勢陰影，中小型題材股強彈…閱讀全文
精材去年獲利跳增8.5倍 攻頂
對今年展望部份，精材董事長陳家湘預期，上半年營收與獲利將高於去年同期，全年營收…閱讀全文
鏡頭產業回春 瑞銀喊買股王
瑞銀實證研究室（UBS Evidence Lab）指出，智慧機鏡頭產業2021年將成長15％，高於智慧機出貨量的年增6％，宣告產業復甦來臨…閱讀全文
缺櫃仍無解 航運股重新揚帆
在大盤跌深反彈下，航運族群股價2日迎來反彈行情，陽明亮燈漲停、長榮亦勁揚逾9％…閱讀全文
卜蜂去年EPS上看5.5元 加碼投資擴廠
卜蜂董座鄭武樾2日表示，今年營運變數大，包括原物料大漲、貨櫃短缺、運價上漲等，都使得成本墊高，但今年卜蜂還有多項投資計畫…閱讀全文
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