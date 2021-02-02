金牛拜早年 台股市值日增1.14兆

美民主黨強推1.9兆美元紓困案，美股扭轉多空易位疑慮，鼓舞台股2日上演報復性反彈，加權指數最高來到15,838點，終場則以15,760點作收，大漲349點，劃出完美拋物線，其中台積電就貢獻181點，占比過半，上市櫃單日市值大增1.14兆元。

台灣錢淹腳目，不畏新冠疫情衝擊，內資狂潮湧入股市，金鼠年以來上市櫃市值大增12.13兆元，上市櫃指數分別大漲3,641.34及33.08點，同時間三大法人賣超逾7,000億元，融資餘額暴增620億元。

距離農曆年封關只剩三個交易日，三大法人2日再加碼97.93億元，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，加權指數連兩日反彈合計621點，一舉站回所有均線，並同時回補元月28日跳空缺口，但漲點多集中在台積電、聯電、聯發科、日月光等大型權值股身上，顯見年前買盤偏向資金停泊，大多挑選大型績優股在買，預計下半周大盤將在15,700點大量套牢區上下震盪，並消化前方賣壓，如此年後才更有機會向上開高。

外資自上周大倒1,224億元後，本周以來陸續出現回補買盤，2月以來買超逾10億元的個股包含台積電、鴻海、國巨、友達、創意、聯詠、華新科。元富投顧總經理鄭文賢指出，外資是目前左右盤勢的最主要力量，外資期貨淨空單的變化可視為先行指標，台股歷史上外資淨空單部位最高約3.1萬口，2日未平倉淨部位為1.89萬口淨空單，若後續重回2.5萬口以上就需要有所警戒。

鄭文賢表示，近兩日台股成交值相對1月清淡，顯見反彈行情並非雨露均霑，投資人操作應集中外資布局股。同時盤面資金由長轉短，當沖比重維持在三至四成水準，對於個股助漲助跌效應明顯，加上台股萬六上方壓力沉重，抱股過年比重不宜超過六成。

美國民主黨試圖在沒有共和黨的支持下，強推美國總統拜登提出的1.9兆美元紓困案，最快將在3月各項紓困措施到期前通過此案。華南投顧董事長儲祥生認為，只要美股多頭氣勢延續，台股就有機會繼續走高，但資金行情會燃燒到何時並不明朗，儘管先前美國科技股財報表現優異，但投資人對於行情的反轉不可不慎，尤其拜登的1.9兆美元紓困案是否打折推出，以及是否透過提高稅收來應付龐大的財務赤字，都是未來美股行情的焦點。