2月2日一分鐘強弱勢股

2月2日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

力旺(3529)

10

受惠晶圓價格調漲，權利金進補，Q1營收續拚歷史新高

佳凌(4976)

9.99

隨車用市場復甦，新品將出貨，接單熱、能見度看至下季

陽明(2609)

9.97

貨櫃航運塞櫃持續，H1運價估續高檔；股價整理近尾聲跡象

曜越(3540)

9.95

去年營收創歷史新高，趁勢追擊推出新品，今年業績也看俏

第一銅(2009)

9.93

銅價看俏，開盤30分鐘內成交量破3.4萬張，股價邁向月線

晶心科(6533)

9.92

64位元RISC-V處理器獲韓SK Telecom導入，捷報引買盤

長聖(6712)

9.91

元月營收1,387.9萬元，年增386％，刷新歷史新高紀錄

車王電(1533)

9.9

電動巴士陸續交車，開拓其三電系統外銷，成長動能強

岱宇(1598)

9.72

疫情掀居家健身風，去年業績翻倍；股價有觸底反彈跡象

長榮(2603)

9.29

市場需求強勁，國際運價持續大漲，外資依舊看好類股

製表：方歆婷

2月2日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

雷虎(8033)

 9.91

外資日前由買轉賣、張數有逾千張之多，引發賣壓出籠

撼訊(6150)

 9.85

股價跌至2個月多來新低，短均線全面下彎，賣壓不輕

先進光(3362)

 8.08

侵害商業秘密案須賠1.3個股本，賣壓盡出、股價續疲

碩禾(3691)

 4.67

外資轉賣近200張；短均線全面下彎，股價回測半年線

瑞基(4171)

 3.78

賣盤小幅調節，股價5日線暫告失守，季線走勢逐趨平緩

安普新(6743)

 3.58

股價小幅拉回、跌落5日線，惟投信連6買、累積破千張

圓展(3669)

 3.22

列警示股；賣盤小幅調節，股價季線得而復失，回測5日線

毛寶(1732)

 3.02

5日線交叉10日線向下，賣盤小幅調節，留長下影線十字K

上緯投控(3708)

 2.45

投信賣超157張，今年來累積賣超破千張，籌碼有鬆動之虞

安集(6477)

 2.27

今年來股價持續走疲，短中均線紛紛下彎，昨吞長黑K棒

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組