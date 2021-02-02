2月2日一分鐘強弱勢股
2月2日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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力旺(3529)
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10
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受惠晶圓價格調漲，權利金進補，Q1營收續拚歷史新高
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佳凌(4976)
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9.99
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隨車用市場復甦，新品將出貨，接單熱、能見度看至下季
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陽明(2609)
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9.97
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貨櫃航運塞櫃持續，H1運價估續高檔；股價整理近尾聲跡象
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曜越(3540)
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9.95
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去年營收創歷史新高，趁勢追擊推出新品，今年業績也看俏
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第一銅(2009)
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9.93
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銅價看俏，開盤30分鐘內成交量破3.4萬張，股價邁向月線
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晶心科(6533)
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9.92
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64位元RISC-V處理器獲韓SK Telecom導入，捷報引買盤
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長聖(6712)
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9.91
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元月營收1,387.9萬元，年增386％，刷新歷史新高紀錄
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車王電(1533)
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9.9
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電動巴士陸續交車，開拓其三電系統外銷，成長動能強
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岱宇(1598)
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9.72
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疫情掀居家健身風，去年業績翻倍；股價有觸底反彈跡象
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長榮(2603)
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9.29
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市場需求強勁，國際運價持續大漲，外資依舊看好類股
製表：方歆婷
2月2日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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雷虎(8033)
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9.91
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外資日前由買轉賣、張數有逾千張之多，引發賣壓出籠
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撼訊(6150)
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9.85
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股價跌至2個月多來新低，短均線全面下彎，賣壓不輕
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先進光(3362)
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8.08
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侵害商業秘密案須賠1.3個股本，賣壓盡出、股價續疲
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碩禾(3691)
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4.67
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外資轉賣近200張；短均線全面下彎，股價回測半年線
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瑞基(4171)
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3.78
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賣盤小幅調節，股價5日線暫告失守，季線走勢逐趨平緩
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安普新(6743)
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3.58
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股價小幅拉回、跌落5日線，惟投信連6買、累積破千張
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圓展(3669)
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3.22
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列警示股；賣盤小幅調節，股價季線得而復失，回測5日線
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毛寶(1732)
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3.02
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5日線交叉10日線向下，賣盤小幅調節，留長下影線十字K
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上緯投控(3708)
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2.45
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投信賣超157張，今年來累積賣超破千張，籌碼有鬆動之虞
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安集(6477)
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2.27
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今年來股價持續走疲，短中均線紛紛下彎，昨吞長黑K棒
製表：方歆婷
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