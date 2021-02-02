外資買超92億 台股「動起來」大漲349點

《盤後解析》全員動起來 台股大漲349點

美股彈升＋亞股續揚，台股今日也在台積電(2330)、聯發科(2454)帶隊權值大軍續攻下，激勵半導體、封測、航運、鋼鐵、塑化等隨之彈升，多頭一舉收復月線，盤中最高衝上15838.15點、大漲428.06點，終場集中市場收15760.05點，大漲349.96點，總成交值3067.35億元；櫃買市場收183.45點，上漲3.06點，總成交值494.48億元。

分析師指出，外資近期心態由空轉多，疫情利空漸鈍化，帶動大盤飆漲，不過，目前僅存3個交易日就將封關，預期短線上多頭追價意願不高，台股明日起預期將出現觀望氣氛，壓縮台股表現空間。

觀察外資動向，昨日現貨市場轉為買超，金額破百億元，期貨市場則是加碼空單，目前整體淨空單口數約1.9萬口。

盤面上，台積電多頭強勢，盤中一度飆上638元，最終收漲21元或3.44%，報632元，市值重回新台幣16兆以上；IC設計廠聯發科盤中一度衝至952元刷新紀錄，終場收在931元，上漲2.87%，帶動高價IC設計族群股價齊揚。

如祥碩(5269)突破2千關、收2045元新高，力旺(3529)、晶心科(6533)聯袂漲停，愛普(6531)、立積(4968)也雙雙漲逾5%，表現精采。

面板漲價聲響，友達(2409)盤中曾創逾5年半新高價，今日收在16.45元；群創(3481)收14.05元、上漲2.55%；股后矽力-KY(6415)今日漲勢持續，收在2875元，上漲1.05%，多頭伺機向股王大立光(3008)前進一步。

分析師指出，由技術面觀察，目前僅存3個交易日就將封關，量能有萎縮的情形，不過，整體看來仍屬健康，上檔壓力暫看16000點整數關卡。

台股封關長達有11天，國際變數很多，國內疫情適逢春節人潮移動是否增加變數尚未可知，手上持股宜降低水位，保守操作為宜。市場對今年5G、電動車需求樂觀，後市應仍猶有可為。

（時報資訊 郭鴻慧）

三大法人買超台股97.98億元

台股今天漲349.96點，收在15760.05點，成交值新台幣3067.34億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣97.98億元。

自營商賣超2.81億元，投信買超7.85億元，外資及陸資買超92.94億元。

展望台股封關前走勢，兆豐國際投顧協理黃國偉預料明天起至封關的3日，台股應會出現觀望氣氛，指數不排除整理。

（中央社）

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