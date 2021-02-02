台美視訊前夕 半導體神勇 台股再戰萬六

台美視訊對話將在2月5日農曆年關前舉行，市場多聚焦雙方主流對話應在高科技半導體相關供應鏈的合作方案；在該視訊對話前夕，外資已悄然於昨由空翻多，買超台股逾百億外，也逢低卡位台股護國神山台積電。

因此，受惠台積電短多再起風雲，半導體族群也群起百花爭艷，包括聯發科、聯電、日月光投控等俱奮勇前進，刺激台股開高走高，大漲349.96點，連續收復15,500點、15,600點與15,700點、月線與5日線，報15,760.05點，單日漲幅2.27%，成交3,067.35億元。

台積電今開高之後即欲小不易，與大盤相互輝映，因為大盤開盤指數15,546點即是周二最低點，盤中最高點一度觸及15,838點，大漲逾400點之多，迄收盤漲幅雖稍收歛，仍遺有214點的實體長紅下影線，對短多持續向萬六大關挑戰具正向。

短線重量級集團股僅長榮航、華航、台泥與統一等逆勢下挫，但拉回幅度也相對有限，餘台塑四寶、富邦金、元大金、玉山金、兆豐金、中鋼、鴻海、中信金、國泰金、南亞科、友達、群創、廣達、仁寶、台達電、國巨、陽明、長榮、和碩及台灣大等，都力挺多方。

櫃買市場方面，受惠電子股強勢反彈，帶動人潮、資金回流，短線除鋼鐵類股指數逆勢下挫外，餘生技、化學、紡纖、電機、營建、航運與觀光等族群多臉色紅潤，使盤勢同樣開高之後不回頭，持穩登高，迄終場指數大漲1.7%，報183.45點，成交494.48億元。

亞股方面，目前除印尼股市逆勢小挫外，餘日本、南韓、澳洲、香港、大陸深滬兩市、新加坡、越南、泰國、馬來西亞及印度等，多暫報大漲；美股盤後電子盤方面，現下道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2,000等4大期指，也是紅光滿面榮景。

業內人士指出，台美視訊對話聚焦半導體，已是大勢所趨，尤其在大陸之半導體產業仍遠落後台美之際，雙方強化合作，有利終端應用持續擴大，及未來繼續領先半導體尖端科技市場，可謂互蒙其利。

值此對話盛會前夕，已位居全球晶圓代工無可取代地位，尤其在高階5奈米、3奈米甚至是2奈米、1.5奈米、1奈米或0.1奈米（1埃米）等領域，台積電仍有機會取得遙遙領先地位。因此，神山大波段上看四位數並非遙不及神話，後市值持續密切追蹤。

受惠台積電後市不看淡，則台股在農曆年後的波段行情，高檔仍暫不宜預設立場，尤其是當日沖銷已愈趨占台股成交近4成之際，短多續占上風有利當沖之漲時助漲利基，不宜輕忽。

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