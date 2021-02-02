護國群山群起捍衛台股 22檔高聳堅挺

台股今（2日）加權股價指數收盤報15,760.05點，漲349.96點，跌幅2.27％，成交量為3,067.34億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計友勁、億麗、全譜 、順藥股份等22檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有36檔，前10名有友勁 (6142)、億麗 (2443)、佳凌 (4976)、陽明 (2609)、鄉林 (5531)、第一銅 (2009)、晶心科 (6533)、車王電 (1533)、岱宇 (1598)以上皆漲停，另還有譁裕 (3419)。

今日有僅1檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名為雷虎 (8033)、麗正 (2302)、迅杰 (6243)、大飲 (1213)、安普新 (6743)、卓越 (2496)、圓展 (3669)、毛寶 (1732)、業旺 (1475)、洋華 (3622)。

上市成交量前10名個股依序為友達 (2409)、群創 (3481)、長榮 (2603)、聯電 (2303)、陽明 (2609)、華邦電 (2344)、華航 (2610)、鴻海 (2317)、彩晶 (6116)、台積電 (2330)。

上櫃有42檔5％以上漲幅，漲幅前10名全譜 (6228)、順藥 (6535)、弘煜科 (6482)、建舜電 (3322)、力旺 (3529)、劍湖山 (5701)、華鎂鑫 (8087)、寶得利 (5301)、凱鈺 (5468)、曜越 (3540)以上皆漲停，另外，尚茂 (8291)、長聖 (6712)、映興 (3597)3檔也漲停。

今日上櫃有7檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名依序為撼訊 (6150)、紅馬-KY (2928)、先進光 (3362)、元勝國際 (4419)、健信 (4502)、倚強股份 (3219)、天品 (6199)、碩禾 (3691)、巨虹 (8084)、台微體 (4152)。

上櫃成交量前10名為金居 (8358)、建錩 (5014)、元太 (8069)、松瑞藥 (4167)、光洋科 (1785)、撼訊 (6150)、漢磊 (3707)、點序 (6485)、連展投控 (3710)、宏捷科 (8086)。

延伸閱讀

台美視訊前夕 半導體神勇 台股再戰萬六

2/2盤中焦點股 重點摘要

金融股利仍可圖？零股交易曝小資族最愛

蘋果VR新品將現身 摩根大通：7台廠嘗甜頭

台積急彈 零股交易暴增 14檔概念蠢動