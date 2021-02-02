2/2上市、櫃企業營運快報

今（2/2）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.因應中國5G核心基礎建設商機，鴻海旗下工業富聯擴大5G精密機構件產線效能，投資人民幣9.05億元（約合新台幣39.2億元）增資旗下子公司蘭考裕展智造科技。

蘭考裕展廠區在中國河南蘭考縣，距離機場僅需1小時車程，主力產品包括手機、基地台、核心網路設備等通訊系統，以及部份網路檢測設備及零組件。

2.集邦科技2月1日表示，1月29日位在韓國龜尾的旭硝子玻璃工廠熔爐爆炸，雖然對整體玻璃基板供給影響僅占1%以下，但目前面板需求高漲，不排除事故將使面板價格獲得支撐的可能性。

集邦科技指出，由於熔爐受損後勢必要進行產能調度與分配，預期事件所造成的供給缺口，主要受影響的時間點將落在第2季。

3.日盛證券2日表示，台股農曆春節封關在即，部份海外市場依舊不打烊，投資人不妨可以趁春節空檔之餘檢視自身投資部位，進行汰弱擇強。

根據國際貨幣基金組織（IMF）公布最新的世界經濟展望報告，預估全球2021年GDP為5.2％、新興市場將成長至6％、中國擺脫疫情預估將成長高達8.2％，顯示全球經濟有機會呈現漸進式復甦，投資人可定期定額或分批布局進入市場。

4.美喆-KY(8466)持續受到海運缺艙、缺櫃影響，短期影響訂單出貨認列遞延，2021年1月合併營收達2.63億元，年減少3.39％。

5.晶圓代工廠世界先進行政副總經理劉啟光1日去世，享壽62歲，世界先進表示遺憾與不捨。劉啟光上週還出席經濟部有關增產車用晶片的會議。

世界先進表示，劉啟光1日突然身體不適，經緊急送醫搶救，仍不幸於晚間7時不治，事發突然，對此感到遺憾與不捨。

6.IC設計廠聯發科2日宣布，推出新款5G數據晶片M80，支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz雙5G頻段，今年將送樣客戶。

7.和大(1536)現金增資發行普通股2,500萬股，每股認購價格90元，實收股款總額22.5億元，已全數收足，並訂2月1日為增資基準日，預訂股款繳納憑證上市日期為2月4日，本次現增股款將用於償還銀行借款。

8.除中鋼1月份出貨量達到87.5萬公噸，優於預期外，中鴻1月份出貨量也逼近18萬公噸，較規畫目標17.5萬公噸，大增近5,000公噸，中鴻表示，主要是內銷市場需求增加，占比達到71％，外銷占比縮減為29％。

中鋼表示，元月份含旗下中龍鋼鐵的出貨量為124.2萬公噸，較規畫目標119萬公噸，增加5.2萬公噸，其中中鋼出貨量為87.5萬公噸，較去年12月略增一些，中龍鋼鐵出貨量為36.7萬公噸。

9.每年開春總是充滿期待可以開運招財，卻不知道如何著手，第一銀行發財三招大公開，教你如何快速完成心願。

第一銀行「薪轉戶專區」甫榮獲有金融界奧斯卡之稱的「菁業獎」認證，為慶祝獲獎及上線滿一週年，即日起至3月31日止，推出「牛轉薪情好運來」好康三重抽活動，總價值高達138萬元，讓薪轉客戶新年相揪搶好康、歡樂添好運。