聯發科攀952、祥碩衝破2,000 雙雙寫歷史

IC設計廠聯發科2日股價表現強勁，一舉攀高至新台幣952元，創新天價，帶動高價IC設計族群股價齊揚，祥碩股價一度突破2,000元關卡，同創歷史新高。

聯發科去年營運表現亮麗，營收達3,221.46億元，年增30.8%，創歷史新高。在智慧手機晶片需求強勁下，聯發科第1季營收可望達964億至1041億元，將刷新單季業績歷史新高紀錄。

隨著5G市場持續高度成長，今年全球5G手機出貨量估計超過5億支，約為去年出貨量的2.5倍，聯發科看好今年仍是營收強勁成長的一年。

聯發科今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達952元，大漲47元，漲幅5.19%，創歷史新高價，市值攀高至1.51兆元，帶動高價IC設計族群股價齊揚。

矽力-KY股價一度達2,945元，漲100元，漲幅3.51%，大立光最高2,990元，矽力-KY蓄勢挑戰大立光的股王寶座。

信驊一度達2,195元，漲115元，漲幅5.52%。譜瑞-KY衝上1300元，漲55元，漲幅4.41%。祥碩一度突破2,000元關卡，達2,140元，漲160元，漲幅8.08%，創歷史新高價。KY公司是指外國企業來台上市（櫃）。

延伸閱讀

大咖回頭追價 台積急漲 台股返月線

權值股強力助攻 台股開高走高

那指費半發飆 外資回頭大買台股 神山樂