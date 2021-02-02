2/2盤前掃描》外資回頭 台積再漲一波？
台股2月開局首日收長紅，外資終止對台積電連八賣、對台股連六賣，雙雙轉買33.27及145.88億元，帶動台積電重返600元關卡……
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
外資回頭大買 台積收復600元
花旗環球證券獻上金牛年「紅包行情」首部曲，一舉將台積電推測合理股價升至900元…閱讀全文
美股｜費半衝漲近4% 台積ADR暴漲
美國股市在上週歷經小蝦米戰勝大鯨魚的史詩大軋空之後，2月第一個交易日美股在科技股領漲之下…閱讀全文
去年獲利靚 世界擬配息3.5元
世界先進董事會決議每普通股擬配發3.5元現金股利，以1日股價收盤價115元計算現金殖利率達…閱讀全文
13檔外資回頭翻多買
外資1日終結過去連6個交易日賣超，轉為買超145億餘元，在957檔上市股中，對185檔個股由賣轉買，操作翻多，其中…閱讀全文
胎壓偵測器傳捷報 這檔出貨將暴增5倍
系統電（5309）藍牙胎壓偵測器TPMS再傳捷報，繼去年供貨特斯拉Model Y之後…閱讀全文
抱股過年？12檔外資力挺股抗震
台股金鼠年封關在即，換現賣壓卻湧現，特別是大型權值股上周儼然成外資提款機。不過，外資1日不僅轉站買方…閱讀全文
需求爆發 DRAM合約價全面漲 4檔吃香
新冠肺炎疫情推升筆電及平板、WiFi網通設備、伺服器等銷售動能，加上車用電子需求大爆發…閱讀全文