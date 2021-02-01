持股全都露 勞退基金最愛台積、聯發科

政府基金去（109）年對台股持股前十大股全都露。其中，最受關注的新制、舊制勞退基金，持股前三高統統由台積電、聯發科及台達電包辦，成為政府基金的最愛。

另再加計勞保基金、國保基金及退撫基金等五個基金，台積電成為政府基金最愛，全數排名榜首，且持股占比也隨著台積電股價與市值飆漲而上升至26～36％之間。

勞動基金旗下的新制、舊制勞退基金及勞保基金攸關勞工未來退休金，因而最受市場關注，若再加計國保基金及退撫基金等共五個基金，前十大持股1日全數揭露，綜合持股個股來看，具有幾大特色：一、清一色為電金傳權值股；二、這五大基金所公布的前十大持股，合計占比幾乎都在五成以上，分別介於49.61～68.62％，也就是說這些個股股價漲跌，對操作績效具有絕對影響力。

根據統計，台積電是五個基金中，全數囊括第一名，且各基金持股比率從新制勞退基金的持股26.11％最低，到勞保基金的36.77％，遠遠超過各基金第二高持股僅有約2～6％多。

而更受到關注的是，即台積電去年扮演台股重要神山指標，對台股市值占比也從二成拉升至三成以上，因而，政府基金持有台積電多寡，攸關其操作績效。去年新制勞退收益率6.94％，而勞保基金則衝上8.83％，從績效結果即可看出差異化。

除了台積電是五個基金共同持股之外，還有聯發科、台達電、鴻海、國泰金等，都是五個基金中排名前十高個股，再來是富邦金及中華電，均入榜四個政府基金前十大持股，兆豐金有三個基金，大立光、台灣大、台塑、統一超、台塑等，都各有二個基金排名前十高，聯電、廣達、南亞以及第一金等，各擠入有一個基金的前十高股。