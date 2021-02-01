神山發功 半導體回神 台股登高15,410

受惠國家隊法人強勢護盤，不甩外資在近6個交易日大幅賣超台積電，除激勵台積「發功」跌深強彈外，也刺激日月光投控、南亞科、聯電與聯發科等IC設計等半導體族群回神勁彈，加上官股指標之一兆豐金也大漲，且台塑四寶輸人不輸陣同步走高，使盤勢開高震盪走高，終場連續收復15,200點、15,300點與15,400點，登高15,410。

短線表現弱勢重量級集團，包括仁寶、國巨、股王大立光與和碩等，不過，多僅小挫；反而是台積電率電子股強彈，刺激短多迅速回籠，包括鴻海、中華電、中鋼、富邦金、中信金、長榮航、華航、廣達、友達、群創、台達電、元大金、玉山金、台泥、亞泥、遠東新、第一金、台玻及台灣大等集團股多跟著神山起舞。

由於台積電開高震盪走高，終場連續收復月線、5日線與600元大關，報611元，大漲20元，漲幅3.38%，係貢獻周一盤勢大漲逾200點主要功臣；大盤之加權股價指數終場報15,410.09點，勁揚271.78點，漲幅1.8%，成交2,740.15億元，雖未返回月線與5日線，但已兵臨該兩關卡城下，顯示短多有機會再度占上風。

櫃買市場方面，受制上市大型權值股多強彈，使市場資金相對牽制小型股表現空間，因此，短線紡纖、電機、化工、營建與觀光等類股指數逆勢下挫，但生技、電子、鋼鐵及航運等族群力挺多方，仍使盤勢開高震盪趨堅，終場指數上漲0.47%，報180.39點，成交550.08億元。

亞股方面，包括澳洲、日本、南韓、大陸深滬兩市、香港、越南、泰國、印尼與印度等，未甩美股上周五重挫，周一同步走高；僅新加坡股市暫報逆勢下挫；美股電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，也都暫報跌深反彈，紅光滿面。

業內人士指出，台積電今力守600元大關，並重返月線與5日線之上，只要短線仍呈震盪趨堅格局，則大盤收復月線與5日線指日可待。目前看起來，國內新冠疫情仍被有效掌控，算是有驚無險，且全球新冠疫苗陸續在各主要工業國施打，使疫情受控也是遲早之事，這局面對農曆年後景氣復甦及經濟增長具正向，使台股後市仍審慎樂觀。

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