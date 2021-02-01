光寶科營運給力 外資續升價至65元

繼歐系外資之後，美系外資也加入力挺光寶科（2301），美系外資認為，雲端／伺服器電源及LED元件將推動光寶科營收及獲利成長，重申光寶科「買進」評等，目標價亦提高至65元。

光寶科技因核心事業終端市場需求穩定，2020年12月全球合併營收為134.39億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，月減3%、年減2%，累計2020年合併營收為1,571.07億元。

居家工作、線上教學及宅經濟相關需求因全球新冠肺炎疫情延燒持續強勁，光寶科在IT、遊戲機、NB、電競、伺服器客戶訂單穩定下，第1季營運不看淡，光寶科預估，第1季營運可望遠優於去年同期，法人預估，光寶科第1季業績可望較去年同期兩位數成長。

美系外資最新報告指出，我們預期雲端／伺服器將是電源供應器業務主要驅動力，且光寶科是全球頂尖PC及三大遊戲機廠電源供應商，由於PC及遊戲機需求依舊強勁，搭配利潤率高的LED元件，我們將光寶科2021年到2022年的獲利分別提高1%，我們認為，雲端／伺服器電源及LED元件將推動光寶科營收及獲利成長，加上公司穩定的現金收益率，重申光寶科「買進」評等，目標價亦提高至65元。

（ 時報資訊 張漢綺）

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