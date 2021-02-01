外資上周大賣超 市值少1.7兆 這檔買超最多

外資上周在集中市場大舉提款、賣超達1,223.9億元，進行獲利了結，但並未因而成為市場贏家，持有台股市值也因而狂掉1.72兆；至於上周外資賣超張數第一多個股為聯電（2303）、20.73萬張最多，另買超友達（2409）13.96萬張最多。

證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為4,666.78億元，總賣出金額為5,890.68億元，賣超為1,223.9億元，另統計自2021年年初至1月29日止，外資總買進金額為1兆8,619.92億元，總賣出金額為1兆9,751.04億元，累計賣超為1,131.12億元。

至於外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆5,170.73億元，占全體上市股票市值的46.68％，較前一周周五（1月22日）的23兆2,348.02億元，減少17,177.29億元。

就個股比較部分，外資上周自集中市場買超最多的前三名上市公司為：友達買超139,616張、宏碁買超63,744千股、群創買超43,515張；賣超最多的前三名上市公司為：聯電賣超207,268張、玉山金賣超100,248張、長榮賣超98,015張。

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