散戶小心！檢視2021持股3大警訊

台股近期持續拉回整理，短期底部區還未浮上檯面，在美股道瓊工業指數，於上周五再度大跌逾600點，並失守3萬點大關後，使投資人在農曆年長假之前的抱股過年意願或愈趨薄弱，主要原因除新冠疫苗似未發揮有效抑制新冠病毒效應外，美股短期在高檔震盪幅度加大，風險變數大舉升溫，也係市場拉高警覺意識遠因。

此外，台股在2020年雖係大好一年，如去年的大盤的加權股價指數大漲逾2,700點，年度漲幅逾22%，平均每名投資人約賺60萬元左右，但長抱績優股的投資人，仍有人的帳上以大虧收尾，如旭富、股王大立光等在2020年的投資績效，係逆勢重挫，令人側目。

因此，在台股近期進入中期整理之際，資深業內人士提醒投資人，記取去年投資失利教訓，檢視手中持股予汰弱擇強，才有機會在農曆年後再出發或轉敗為勝。

業內人士表示，從旭富與大立光的投資案例的檢討，有3大警訊，散戶需特別注意：

1.上市、櫃公司是否僅一間工廠在運作？

如旭富僅一間桃園總廠在運作，卻意外在去年12間發生大火，使工廠付之一炬外，也使前三季獲利較前年大幅成長的績優效益瞬間澆了一盒冷水，而且展望未來，至少在今年上半年難見轉機，因為2020年上半年的比較基期太高。

據了解，旭富在去年元月首周的股價約在105元至110元區間，迄2020年12月底的最後一周的股價約77.5元至84元區間，投資人帳上虧損不言可喻。

不過，旭富重建工廠後，有機會在下半年重行運轉，且手中擁醫療用的大麻萃取物藥証，仍係市場關注焦點，尤其在大麻之醫療用途已連續獲美國與聯合國認可後，未來商機不宜小覷。

2.營運成長股是否面臨停滯期？

以股王大立光為例，美國大肆追殺大陸手機大廠華為，使大立光的光學鏡頭出貨也受到影響，係去年下半年營收的年度變動率，都繳出負值遠因。大立光2020年度EPS雖仍達182元，但與前年EPS逾210元比較，顯然是大幅衰退。

因此，大立光雖貴為台股股王，但去年首周的股價區間約4,880元至5,155元，迄年尾的最後一周的股價區間僅報3,170元至3,275元，而且2021年1月以來，股價還一度跌至2,770元，近期則在3,000元附近徘徊，顯示投資人長抱一年的績效或僅能以臉色鐵青來形容。

不過，華為在去年Q4把主要手機品牌榮耀售出，為榮耀求生路後，據了解，榮耀已放話將找回所有供應鏈，使大立光轉機隱透契機，值得追蹤。唯股王在去年的營運成長停滯，仍是股價失利最主要因素。

3.新台幣兌美元強勢，影響雙率效應為何？

所謂雙率就是營業毛利率與營業淨利率，如部分電子股已在去年修正獲利預估值，而大立光在去年Q4的毛利也向下修正。

不過，也有不少外銷企業以自然避險方式，把匯差變數降低，且去年許多企業發行美元債券，也是避險法則之一，顯示新台匯價的負面影響，需例注意事項，但不必過分悲觀。

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