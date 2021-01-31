股災惡夢沒忘！散戶抱股過年注意這檔事

近一周台股走勢呈現快速回檔，尤其1/27美股重挫，特別是費城半導體指數大跌超過5%，也使得大盤帶跳空往下並且跌破月線支撐，不過所幸月線仍是往上趨勢，所以極短線先觀察1/6大量區15,000點，若多頭能夠力守，那麼盤勢還有反彈機會，不過最好趕緊站上1/28的跳空缺口15,642點，否則農曆年後即將面臨三線（5日、10日、月線）下彎的窘境，到時大盤要再攻，難度就會增加許多。

據統計資料，近15年，台股在節前10個交易日，上漲機率只有60%，平均跌幅為 -0.5%；節後開紅盤日，上漲機率拉升到 67%，後10日、後20日進一步提高到80%以上，平均漲幅2.6%、3.2%，後40日與後60日漲幅各放大到4.6% 與6%。

不過有了去年新冠疫情引爆股災的衝擊，相信今年大家是否抱股過年會更加謹慎，特別是近期融資增加速度太快，至1/27已經超過2,000億，大盤籌碼有漸凌亂之態，所以特別留意節前賣壓，甚至利用利空清洗融資，因此請留意至封關前是否有融資減少的狀況，若融資無法有效減肥，則須提防盤勢有往季線14,500點回測之虞。

因此對於是否抱股過年的問題，建議從個股高低位階及籌碼狀況而定，若已漲高在高檔，則建議逢高獲利落袋，另外可從產業面出發，選擇具有中長線趨勢發展往上產業，即使無法避開系統性風險，但等盤勢止穩，那麼這個產業公司勢必還是會回到原有股價軌道之上。

本周特別選擇MiniLed產業，隨著 Mini LED 背光產品陸續問世，帶動需求成長，也刺激相關廠商擴大產能，以台灣市場來看，預估到今年底，台灣的 Mini LED 晶片月產能至少達到 100 億顆以上，帶動周邊製程設備商機快速成長，供應鏈逐漸成形。蘋果的 Mini LED 晶片將由台廠富采支援，幾乎已經是公開的祕密。富采今年以來大幅提升資本支出，其中 Mini LED 後段產能建置占比最高，而專精於 LED 檢測分選的設備廠惠特也因此受惠。

近期惠特也辦理現金增資，股價因此可以獲得支撐，法人預估今年惠特獲利7元左右，本益比超過20倍，如此一來去年Q3已小量出貨MiniLED挑檢設備的久元，就有機會形成往上比價，畢竟久元本身測試部分有調漲空間，去年Q3獲利已達1.54元，甚至比惠特還好，今年若能進一步擴增MiniLed設備的話，相信對於其營收獲利皆會成長。

另外，做MiniLed組裝打件的台表科，去年Q3獲利2.65元，Q4營收又持續成長，單季大有挑戰3元以上實力，今年則有機會挑戰12元獲利，按此推算本益比不到11倍，可逢低留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 名家專欄》文、分析師張嘉軒、編輯、 吳美觀）

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