2/1盤前掃描》15檔融資減法人挺 亂市明燈
台股本周封關，法人指出，鼠年多數投資人都是屬於獲利狀況，因此上檔獲利了結的賣壓會相當沈重，能不能抱股過年其實變數仍多，所幸……
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
8類股 可望成護盤股票
台股元月以來融資大增108.34億元、三大法人卻大賣台股1,153.96億元走勢相當，法人指出，融資大增會增加台股波動性，然台股封關倒數計時，投資人抱股過年要打安全牌。…閱讀全文
10檔外資逆勢挺 吸睛
外資快、狠、準，連6日一口氣大賣超台股合計1,567億餘元，但在大賣中，仍積極加碼股價估值偏低，或是獲利優異股…閱讀全文
特斯拉衝交車 概念股吃補
因應特斯拉催貨要求，台廠積極調度貨櫃、產能全開因應，必要時優先滿足特斯拉訂單，2月產線也將縮短農曆春節假期加班趕工，法人看多…閱讀全文
缺口擴大 面板廠獲利攀高峰
料、工雙雙喊缺，將衝擊面板生產，價格持續走揚，面板廠獲利攀高…閱讀全文
外銀樂觀： 台今年GDP成長有上修空間
樂觀看待台灣2021年經濟成長，外商銀行經濟研究部認為，2020年台灣GDP的基期已偏高…閱讀全文
旺詮 三年內挑戰全球第二大
旺詮將啟動三大廠區整併、擴大市占率，8月之前，將整體月產能拉升至420億顆，成為唯一擴產的台廠…閱讀全文
歐系外銀 聯手喊多台股
法巴銀財富管理指出，美國、歐元區仍有政治不確定性，上半年資產配置重點在新興市場，其中又以大陸和台灣最被看好…閱讀全文