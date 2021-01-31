需求噴發！20檔超夯車電概念股大盤點

受惠電動車產業起飛，近來相關夯題材概念股馬力十足，展望未來，該如何掌握相關投資商機？已經大漲一波的車電股又該如何操作？贏家們在此親授投資觀察與操作策略。

首先，外資近期積極回補鴻海持股，就是看好鴻海所成立的MIH聯盟中，大動作的電動車布局。MIH聯盟合作廠商包括聯發科、和大等，都是台灣電子產業與傳產的優秀車電供應鏈，不論是為拿下Apple Car做準備，或是瞄準中國廣大的電動車市場，都讓市場高度期待鴻海未來的爆發力。

永誠國際投顧投資總監陳威良分析，鴻海之所以本益比長期都壓低在10倍附近，就是因為成長性不高，當大動作跨入車用市場後，外資重新調整評價，本益比可上修到15倍，甚至20倍；而且連帶地，鴻海旗下進軍電動車市場的轉投資公司，包括廣宇、乙盛－KY、鴻準、正達等供應鏈，也具備十足的題材想像空間。

陳威良認為，在操作這類題材股時，最好以技術面搭配籌碼面來進出，不宜過度追高，若跌破月線則建議先停利出場。

台新投顧副總經理黃文清也同意這樣的說法，並建議投資人不妨從本身就已經在電動車有實質受益的特斯拉供應鏈，尋找具基本面支撐的公司，如此一來，即使台股高檔震盪，所投資的標的股價一時短期間套牢，也不容易買錯。

搭5G、Apple Car順風車 供應鏈具想像空間

在車用電子方面，黃文清建議，在現階段外資「買大不買小」的氛圍下，可優先切入車用晶片受惠廠商，如台積電、聯發科、瑞昱，以及電源管理大廠台達電，都是不錯的選擇。

此外，陳威良看好瑞昱與國巨的投資機會。他認為，瑞昱近年深耕車用相關晶片，可望在今年有機會開花結果，尤其今年5G產業大好，預估今年EPS上看20元，從股價來看，可沿著5日線操作。

至於國巨的主要產品被動元件MLCC（積層陶瓷電容器），隨著車用電子設備增加，帶動MLCC用量提升，包括目前主流電動車車款MLCC單車用量約為傳統內燃車的4至5倍，智能化也使單一車輛的MLCC用量持續上升，例如先進駕駛輔助系統（ADAS）所需的MLCC用量便呈倍數成長，加上國巨與鴻海已簽訂策略聯盟，一旦鴻海拿到Apple Car訂單，國巨也將跟著受惠。

產業隊長張捷則看好影像感測器（CIS）封測廠同欣電。他分析，受惠手機相機、車用鏡頭、安全監控等趨勢產業需求起飛，同欣電應大有可為，尤其合併勝麗後，可一舉切入車用的LED陶瓷散熱基板，以及從特斯拉執行長馬斯克的Space X低軌衛星計畫中，拿下手持式超音波裝置等產品線，市場看好同欣電去年11月減資後，獲利將更上一層樓。

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