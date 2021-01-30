會崩盤？老謝：沒神山群撐腰 台股很危險

台綜院創辦人劉泰英近期發表文章，稱台股屢創新高，純粹是資金行情，股市恐暗藏崩盤危機；對此，財信傳媒董事長謝金河認為，目前帶動台股漲勢的5家公司，至關重要，「如果他們挺不住，台股當然就危險了。」

謝金河今（26）日下午出席北威論壇，並以「透視美國大選後的新經濟趨勢」為題，發表演說。對於劉泰英的「崩盤示警」，他以1990年台股飆上12682點的狀況，和當前股市表現，加以對比，指出兩者的不同之處。

1990年，台灣有8檔股票（國泰人壽、台北企銀、中華開發、彰化銀行、一銀、華南銀行、華園飯店、台灣火柴）超過千元，但它們和當前的「千金股」，完全不一樣；謝金河強調，當時「台灣錢淹腳目」，資金多集中在金融股和資產股的炒作上。

「這些股票的股價淨值比，大概都到30幾倍，本益比到了100倍以上，結果台股就崩盤，一年之內，台股從12682點，掉到2485點。」謝金河說。

台股歷經30年調整 結構已大幅蛻變

在1990年創下12682高點紀錄後，台股展開了長達30年的調整，直到去年，台股陸續突破12682點、「萬四」、「萬五」等關卡，更在2021年，創下16238點盤中新高。

謝金河認為，歷經30年調整，台股已出現極大蛻變，「這段時間，很多人看扁台灣，2年前，我說台灣『躺著也會好』，大家不太相信，但現在我們是一直朝著這方向走。」

現階段，帶動台股上漲的5家公司，分別是台積電、鴻海、聯發科、台達電，以及聯電。謝金河說，2019年最後一個交易日，台股收在11997.14點，截至目前為止1年多來，加權指數累計上漲3615點，「這當中，這5家公司貢獻了2709點，台股上『萬六』，這5家公司貢獻4分之3。」

對於劉泰英的「崩盤示警」，謝金河稱，上述5家公司，將決定台灣的前途，若這5家公司挺不住，「台股當然就危險了」。

謝金河分析，當前的台股結構，和30年前完全不同，在車用晶片大缺貨的情況下，有許多國家，希望台灣政府幫忙，請台積電等廠商提高晶片供給，「我們可以看到，台灣半導體產業，扮演著非常重要的護國神山、護國群山角色。」

半導體產業成護國群山 連中國都得依靠台灣

他進一步說道，很多國家期待台積電能提供協助，但台積電真正的專長，是在先進製程領域，「車用半導體，不用那麼高階的製程，用8吋廠就可以了，其實全世界最成熟的8吋廠，市占率最高是聯電，可見台灣成熟製程，仍然有威力。」

謝金河表示，聯發科5G晶片直追高通，股價表現出色；而當大家把目光集中在台積電時，聯電已異軍突起，市值膨脹逾4倍，「聯電這次大爆發，因為沒有新廠的折舊，而且現在成熟製程，產能非常吃緊，車用電子需求增加，那更不得了。」

除了台積電、聯電、聯發科和半導體有關之外，謝金河認為，鴻海在提出MIH電動車開放平台後，強化了市場影響力；而最令人意外的，當屬台達電，因為該公司的綠能布局、充電樁製造，已在國際上，取得重要位置。

謝金河也提到，外界很關心兩岸貿易依存度，去年12月，台灣出口值為330億美元，其中，以半導體為主的電子零組件，占了127.9億美元，資通訊產品約占48.47億美元，兩者相加超過170億美元，這些電子零組件，有60%是輸往中國。

他舉例，去年9月，在美國對華為「追殺令」最後期限來臨前，華為派專機來台拉貨，運載台積電的晶片，「從這角度你就知道，我們常在講，台灣依靠中國，其實中國更依靠台灣。」

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