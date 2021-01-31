台股2月拚重返萬六 3不淡吹反攻號角

時序即將進入2月，市場關注春節後台股的走勢是否仍由多頭當道 。據凱基、群益、日盛及永豐四大投顧的分析，多軍指標台積電中長線展望樂觀，「神山」地位難以撼動，短線賣壓消化後可望再起，加上資金行情並未反轉，台外銷出口亮眼及去年基期偏低，支撐上市櫃業績，整體表現「三不淡」，有利大盤吹響反彈號角。

台股元月行情先盛後衰，漲多個股遭遇調節亂流，讓市場對2月表現寄予厚望，雖受農曆春節與228假期影響，2月交易日僅12天，不過，投顧法人普遍看好封關後有望上演反彈行情，拚返「萬六」機會相當高。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，台股2月盤勢將以春節為分界，「封關前壓縮、開紅盤後反彈」的機率高，預料首季高點可能就在16,238點，不過市場資金仍在尋找投資機會，建議以半導體、電動車等具成長題材的強勢股區間操作為主，2月指數區間落在15,000～16,000點之間。

永豐投顧則認為，台股資金動能不墜，M1B年增成長率一路飆高至雙位數成長，2020年12月攀高至16.89％，M2年增率達到8.45％，分別創128個月及137個月新高水準，若以M1B相對應股市市值來判斷，15,700點為市值/M1B＝2.21倍，尚低於2000年網路科技正盛時的3.19倍，故在M1B動能未見減弱之際，目前評斷股市已達泡沫還有點太早。

其次，台股元月因台積電領跌，主因來自英特爾委外釋單事件衝擊，導致外資失望性賣壓出籠，但從台積宣布資本支出高達250億～280億元，且未來五年複合成長率高達10％～15％，可看出全球高速運算相關需求強勁，英特爾新任執行長15日將對旗下CPU委外進一步說明，有機會利空出盡，並見到外資認錯回補。

凱基投顧分析，短線技術面呈現拉回整理架構，並可能損及波段漲升態勢，籌碼面及類股漲跌結構也朝向空方發展，指數有進入中期整理疑慮。惟基本面好轉且優於預期趨勢延續，反應台股獲利預估上修，將2021年高點上調至17,500點。

日盛投顧也著眼於經濟成長角度，樂看台灣外銷訂單、產能和出口表現亮眼，研判目前台股連跌趨勢可視為短期修正，投資人反而可趁股市出現回檔修正時，適時逢低進場布局。

外資反向調節 封關前月線攻防戰

外資變臉走人，近六個交易日連續調節台股，元月反手賣超逾千億元，引發調節賣壓湧現，加重紅包行情生變疑慮。法人認為，半導體領漲氣勢明顯減退，自然容易導致資金撤潮的多殺多現象，短線觀察上揚月線支撐力道，有機會在封關前維持震盪整理格局。

台股連三個月大漲千點期待落空，元月最高雖來到16,238點，創下歷史新高，但因外資賣超壓力轉大干擾下，單月上漲點數縮減至405點，台積電、聯電等指標股同步回檔，拖累大盤失守月線，成為市場關注多空交戰重點。

台股資深分析師連乾文表示， 台股此波上攻力道「漲也台積、跌也台積」，權王領跌的情況下，明顯壓抑指數表現空間，加上中小型股也未能接棒跟上漲勢，在封關前夕內資操作也相對保守，影響抱股過年意願。

永豐投顧表示，外資近期大砍台股，已從1月20日就展開賣超動作，累積近8個交易日賣超金額便已達1,761.81億元，提款力道「又快又狠」，成為節前紅包行情降溫的主要因素。

另外，除了外資減碼，壽險公司在元月資本利得已達標情況下，元月也有賺飽落袋跡象。觀察大型壽險公司可能進出券商動態，四大券商合計賣超逾300億元，雖法人已提前結帳，但節前買盤不會進駐，研判在封關之前，台股「以盤代跌」將是最佳情況。

就技術面觀察，大盤周K線去年11月沿月均線波段上漲結構已遭到破壞，而周隨機指標自兩周前交叉向下後開口也快速擴大，根據去年8月類似經驗，盤勢進入波段整理機會提高。

法人分析，由於此次回檔為台股近3個月以來，首度實際跌落月線之下，預料短線會有多方抵抗力道顯現，惟因美股走勢相對疲弱，科技巨擘法說利多不漲，外資調節力道未見趨緩之前，仍需留意調節賣壓。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!