台積電殺破600不要接刀 爆2大現象再進場

權王台積電從今年以來的股價表現，從穩健的大牛突然變成一隻狂牛，先是由530元一路漲到1月21日高點679元，漲幅高達28%，再一路連跌6天到最新1月29日收盤價579元，跌到600元以下，累計近15%跌幅的台積電，可以逢低買進嗎？

基本面的角度，權王的成長性絕對毋庸置疑，日前在法說會釋出2021年資本支出上看250~280億美元，2021年晶圓代工年成長15%，3奈米開發進度良好，更看好2020-2025年間，保有10-15%的年複合成長率（CAGR）。

包含Apple、AMD、NVIDIA、聯發科、高通超過300家全球科技大廠，無一不是台積電的客戶，在台積電先進製程產能滿載的當下，這些客戶們僅能排隊搶單，更可謂是得台積電產能者得天下，縱使Intel在新執行長上任釋出到2023年多數產品仍是自製為主，但是自從AMD改採台積電先進製程後，Intel從遙遙領先，落後到苦苦追趕，製程提升不順的Intel，可以預期的是終究要尋求台積電的協助。

不過就評價面的分析，台積電產能目前已是滿載狀況，興建中的3奈米先進製程南科廠，預計2022年下半年量產，美國亞利桑那州的5奈米新廠也要到2024年才能量產，無法新增產能，僅能以調配產能方式改善產品結構，因此法人預估台積電獲利會以穩定的10~15%成長，也就是2020年EPS 20元、2021年EPS 23元、2022年EPS 25.6元左右。

以本益比預估，前高價679元約是接近2021年30倍本益比，剛好也是歷史平均偏高水準上緣，1/29元591元，則是回到25倍，剛好也是歷史本益比的中值附近，回到合理評價水準。

雖然外資對台積電的目標價上看800到1000元，投資朋友必須了解，外資看的是2022甚至2023年的EPS，以未來角度，EPS要達成機率並不困難，但股價能否在今年就提前實現，則必須抱持務實的態度，不要一廂情願跟著外資喊價追價。

也由於台積電是外資控盤的工具，操作面更要以外資的買賣超做為參考，由於近期美股震盪較大，台股則因為接近封關日，外資轉為賣超，從1月21日回檔以來，外資賣超台積電總張數16.5萬張，折算金額新台幣約1046億元，賣壓未除前，落下的刀子不要接，修正過後，中長期投資價值浮現，建議買在高檔的投資朋友，無須殺低，想進場或逢低加碼，不妨等到外資賣壓消除、股價回穩後再承接，會是兼顧安全和成長性的買點。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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（ 中時新聞網 名家專欄》文、分析師陳昆仁、編輯、 吳美觀）