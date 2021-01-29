108年董事均酬 中信金居冠

證交所29日公布國內外上市公司所申報108年第二階段董事及監察人酬金「實際」支領情形，中信金以7,279萬元，擠下107年的國巨所創的的1.14億元史上最高紀錄，成為108年實領董事平均酬金的第一名，接下來，雙王台積電及大立光，則各以4,387萬元及3,489萬元，分居第二及第三名。



隨著產業循環輪動，不但反映在上市公司獲利，也投射在董事均酬表現，證交所公告108年上市公司董事實領平均酬金前10名為中信金、台積電、大立光、國巨、台新金、統一、和泰車、元大金、開發金及亞泥等，其中，金控股大發異采，占了四家，電子及傳產占三家。



與107年前十名國巨、中信金、台積電、上銀、大立光、統一、華新科、台新金、和泰車及遠東新等比較，重新洗牌，上銀、華新科及遠東新等三家被刷出，元大金、開發金及亞泥新入榜。



這前10名上市公司平均每位董事領到的酬金都是千萬元級，各為7,279.17萬元、4,387.33萬元、3,489.82萬元、3,120.39萬元、2,382.17萬、2,305.38萬元、21,63.1萬元、2,097.35萬元、2,010.75萬元及1,641.48萬元。



接下來前11～20名分別為遠東新、統一超、台泥、瑞昱、和碩、中壽、第一金、寶成、巨大及豐泰等，全數都是千萬元級的酬金。



從上述前20名的名單可以看出，傳產族群是董事均酬排名的最大贏家，其中，傳產最多、有九家，金融股居次、有六家，電子股竟令人意外只有五家入列，半導體股只有台積電及瑞昱二家，封測龍頭日月光投控、IC設計股龍頭聯發科竟都未入列，排名各只有55名、64名，董事均酬都低於600萬元。