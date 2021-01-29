1月29日一分鐘強弱勢股

1月29日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

麗正(2302)

10.00

同時坐擁蘋果、特斯拉及防疫三大題材，營運出現拐點

點序(6485)

9.93

搶搭記憶體漲價題材，股價連3日帶量走揚，直逼50元價位

連展投控(3710)

9.90

小金雞連騰登錄興櫃後蜜月行情帶勁，漲幅至今已逾1倍

建錩(5014)

9.87

公司進入高成長期，自結去年每股大賺1.35元，再啟擴產計畫

青雲(5386)

9.84

比特幣走勢回穩，加上遊戲旺季到來，二線板卡廠紛紛起漲

雷虎(8033)

9.77

與中科院合組無人機國家隊，政府扶持下產業可望加速發展

撼訊(6150)

9.61

電競顯卡晶片缺貨潮興起，漲價聲音頻傳，Q1營運持續看旺

映泰(2399)

9.44

方舟投資最新報告持續看多比特幣，重聚市場做多信心

耀登(3138)

9.42

自結11月每股盈餘0.15元，掛牌以來股價已飆漲6.33倍

安國(8054)

7.60

今年面臨董監事改選，籌碼開始朝向千張以上大戶集中

製表：柯宗沅

1月29日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

加百裕(3323)

9.98

短線拉高形成假突破結構，29日遭外資倒賣逾千張打入跌停

時碩工業(4566)

9.96

股價早盤一度挑戰掛牌以來次高，惟買盤追價力道不足

昇銳(3128)

9.55

獲利了結賣壓出籠，拉出長黑日K棒將前兩日漲幅盡數回吐

車王電(1533)

9.44

特斯拉法說不如預期，波及電動車概念股29日淪為重災區

協禧(3071)

8.74

外資29日大賣2,078張股票，一口氣將連6日的累計買超全倒光

王品(2727)

8.06

實施庫藏股買回首日開高走低，市場擔憂疫情衝擊尾牙旺季

建通(2460)

7.95

空方突襲，外資轉賣逾2千張，技術面出現空頭吞噬形態

亞德客-KY(1590)

7.83

股價高點反轉後賣壓未歇，29日摜破月線面臨千元保衛戰

和椿(6215)

7.83

自結12月業績意外轉虧，每股虧損0.04元，回測10日均線

錩新(2415)

7.77

電動車概念股齊步走弱，所幸終場收腳力守月線格局

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組