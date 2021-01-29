1月29日一分鐘強弱勢股
1月29日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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麗正(2302)
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10.00
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同時坐擁蘋果、特斯拉及防疫三大題材，營運出現拐點
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點序(6485)
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9.93
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搶搭記憶體漲價題材，股價連3日帶量走揚，直逼50元價位
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連展投控(3710)
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9.90
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小金雞連騰登錄興櫃後蜜月行情帶勁，漲幅至今已逾1倍
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建錩(5014)
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9.87
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公司進入高成長期，自結去年每股大賺1.35元，再啟擴產計畫
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青雲(5386)
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9.84
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比特幣走勢回穩，加上遊戲旺季到來，二線板卡廠紛紛起漲
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雷虎(8033)
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9.77
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與中科院合組無人機國家隊，政府扶持下產業可望加速發展
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撼訊(6150)
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9.61
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電競顯卡晶片缺貨潮興起，漲價聲音頻傳，Q1營運持續看旺
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映泰(2399)
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9.44
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方舟投資最新報告持續看多比特幣，重聚市場做多信心
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耀登(3138)
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9.42
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自結11月每股盈餘0.15元，掛牌以來股價已飆漲6.33倍
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安國(8054)
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7.60
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今年面臨董監事改選，籌碼開始朝向千張以上大戶集中
製表：柯宗沅
1月29日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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加百裕(3323)
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9.98
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短線拉高形成假突破結構，29日遭外資倒賣逾千張打入跌停
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時碩工業(4566)
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9.96
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股價早盤一度挑戰掛牌以來次高，惟買盤追價力道不足
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昇銳(3128)
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9.55
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獲利了結賣壓出籠，拉出長黑日K棒將前兩日漲幅盡數回吐
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車王電(1533)
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9.44
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特斯拉法說不如預期，波及電動車概念股29日淪為重災區
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協禧(3071)
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8.74
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外資29日大賣2,078張股票，一口氣將連6日的累計買超全倒光
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王品(2727)
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8.06
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實施庫藏股買回首日開高走低，市場擔憂疫情衝擊尾牙旺季
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建通(2460)
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7.95
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空方突襲，外資轉賣逾2千張，技術面出現空頭吞噬形態
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亞德客-KY(1590)
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7.83
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股價高點反轉後賣壓未歇，29日摜破月線面臨千元保衛戰
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和椿(6215)
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7.83
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自結12月業績意外轉虧，每股虧損0.04元，回測10日均線
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錩新(2415)
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7.77
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電動車概念股齊步走弱，所幸終場收腳力守月線格局
製表：柯宗沅
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