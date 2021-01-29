1月29日一分鐘強弱勢股

同時坐擁蘋果、特斯拉及防疫三大題材，營運出現拐點

小金雞連騰登錄興櫃後蜜月行情帶勁，漲幅至今已逾1倍

公司進入高成長期，自結去年每股大賺1.35元，再啟擴產計畫

比特幣走勢回穩，加上遊戲旺季到來，二線板卡廠紛紛起漲

與中科院合組無人機國家隊，政府扶持下產業可望加速發展

電競顯卡晶片缺貨潮興起，漲價聲音頻傳，Q1營運持續看旺

方舟投資最新報告持續看多比特幣，重聚市場做多信心

耀登(3138)

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