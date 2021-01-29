全民瘋買股 本月買這10檔強股最賺

盤中零股交易上路以來，據中信證券指出前十大投資標的為台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、國巨（2327）、鴻海（2317）、元大台灣50（0050）、環球晶（6488）、同欣電（6271）、聯電（2303）、玉晶光（3406）等科技類股，小資族可透過購買零股入門，聚沙成塔。

據統計，今年以來至1月28日止，台股加權指數成分股中，報酬率最好的前10檔分別為富采投控（3714）、車王電（1533）、廣宇（2328）、愛普（6531）、鴻準（2354）、立積（4968）、建通（2460）、凌陽（2401）、世芯-KY（3661）、大銀微系統（4576）；至於表現最差的前10檔依次為元晶（6443）、百一（6152）、海光（2038）、佳和（1449）、中櫃（2613）、星通（3025）、東哥遊艇（8478）、陽明（2609）、基勝-KY（8427）、高興昌（2008）。

除了國內科技類股搶手，中信證券表示，受低利環境影響，部分投資組合轉向海外，根據證券商業同業公會調查，去年國人海外投資交易金額成長近新台幣1兆元。

鎖定海外投資趨勢，中信證券去年12月推出「美股定期定股」服務，提供包含5大尖牙股等30檔流行美股境外指數股票型基金（Exchange-Traded Fund，ETF）以及2檔美國特別股，上線不到一個月成功帶動複委託開戶約定數成長5成，約定買進第一名是引領世界數位潮流的Apple蘋果公司，前四名都是標準普爾500指數（S&P500）和那斯達克（NASDAQ）等市場性ETF，顯示投資人普遍看好美股整體市場。

專家建議，由於目前股市處於相對高點，建議以「定期定股」分批布局，在選股方面，可分「熱門題材」、「穩定配息」等的議題建立出個人投資組合，讓投資找到趣味並累積資產。

（ 時報資訊 任珮云）

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