1/29盤中焦點股 重點摘要

聯亞疫苗有條件獲准二期臨床試驗

衛福部長陳時中27日曾在指揮中心記者會透露，本月底將有另一家廠商通過2期臨床試驗核准，由於國光疫苗的第2期臨床申請未過，高端則早在19日取得核准開始收案，因此陳時中口中的另一家廠商幾乎可推測為聯亞生技。…閱讀全文

三星、海力士看旺 DRAM雙雄股價歡呼

三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）同步看好動態隨機存取記憶體（DRAM）後市，激勵DRAM廠南亞科與華邦電股價走揚。 SK海力士更預期，隨著資料中心伺服器及5G智慧手機增加使用DRAM，DRAM需求增長可能超過供給，市場不排除…閱讀全文

今（1/29）日熱門焦點股如下：

1.台積電（2330）：本土法人相挺、昨夜ADR大漲3.36％，盤初股價一度彈升至619元，拚回5日線。

2.廣穎（4973）：獲外資連兩日買超，股價續彈逾2％，收復5日線。

3.新鋼（2032）：昨獲外資逆勢買超323張，激勵早盤股價彈升近2.5％，收復季線、挑戰5日線。

4.為升（2231）：電動車題材熱，不理昨外資聯手自營商賣超1,275張，今早一度強漲逾4％，收復5日線。

5.華義（3086）：多頭點火，晨盤疾拉漲停鎖死。

6.貿聯-KY（3665）：電動車正熱，搭台股漲勢再向上，早盤重返315元高檔區，漲幅約3％。

7.鴻海（2317）：10日線有守+投信持續買超力挺，股價一度攻回120元，但空頭緊跟又翻黑。

8.凱美（2375）：景氣能見度拉升，上半年訂單能見度無虞，百元之下買盤強勁，盤初漲近5％。

9.鄉林（5531）：今年大陸兩案總銷上看220億，股價觸底翻，攻高2％。

10.長榮（2603）：後市看多吸引外資、自營商28日轉賣為買，惟封關壓力大，10日線下弱勢震盪。

11.友達（2409）：面板需求緊俏，大陸九成員工春節留廠，在外資連2買力挺下，晨盤挾量跳漲4％，站穩各短均線。

12.群創（3481）：面板喊漲，昨獲外資翻多買超1萬張，今獲買盤敲進彈漲3％，重返5日線。

13.先進光（3362）：遭大立光狀告侵權判決相對有利，且法人樂看元月營收挺在3億元以上高檔，激勵連拉2根漲停，衝1年高價。

14.聯一光（3441）：買盤強力點火，早盤急拉鎖漲停，登半年高峰。

15.建錩（5014）：擬擴廠、昨外資大舉買超1,001張，激勵今日股價觸及漲停。

16.直得（1597）：訂單看到Q2，三大法人昨賣超縮手，早盤漲逾4％、收復周線。

17.大同（2371）：鎖定電動車市，拚馬達事業，早盤挾量漲6％，躍上短均及月線。

18.映泰（2399）：外資連2日買超，早盤漲逾3％、觸及月線。

19.點序（6485）：IC設計走強，早盤攻漲停，創波段新高。

20.凌陽（2401）：車用影音晶片需求熱，Q1業績不淡，早盤漲逾8.5％、改寫前高。

21.虹冠電（3257）：今年業績望增2~3成、獲利看俏，早盤放量觸及漲停。

（時報資訊 時報、盤中焦點股）