蘋果財報大好 供應鏈成台股靠山

蘋果公告2020年第四季財報，營收突破千億美元，各產品線全面走強，外資指出，雖然台股被美股影響重挫，但科技類股堅實基本面並未改變，點名台積電、大立光、鴻海等指標供應鏈廠商，搶搭蘋果優異財報契機，有望領先跳出來穩定盤勢。

蘋果2020年第四季營收增至1,114億美元，跨越單季千億美元、創新里程碑，每股純益1.68美元，輕鬆突破市場1.41美元預期。在產品組合方面，iPhone、iPad、Mac、穿戴裝置、服務收入的年增率分別為17、41、21、30與24％，其中，iPhone仍是最大營收貢獻來源，達656億美元；另外，受惠於iPhone 12升級需求強勁，大中華地區收入亦年增12％。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出，由蘋果各硬體產品強勁的銷售動能來看，對台系下游硬體供應商相當有利，點名鴻海、和碩、台達電、欣興、華通為主要受惠股。里昂日前重新開啟iPhone最重要兩大組裝夥伴鴻海與和碩基本面研究，均給予「買進」投資評等，鴻海股價預期是市場最高的150元。

儘管台股28日壟罩在美股大跌與外資大舉賣超325億元陰霾中，里昂研判，近期台股回檔壓力主要來自新冠肺炎疫情，農曆年前與獲利了結賣壓，但必須注意，企業獲利的堅強基本面並未轉差，建議旗下客戶逢回檔應站在加碼方。

廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇認為，蘋果在公開業績會議上表示iPhone 12需求非常強勁，iPhone本季銷量與單位售價皆有增長，其中，以Pro系列相當受歡迎，目前供應鏈產能仍有些吃緊，第二季有望緩解。廣發相對青睞2021年規格升級受惠者，關注台積電、日月光投控、大立光。

大型投顧研究機構根據供應鏈訪查，亦發現iPhone 12系列銷售狀況良好，2020年第四季出貨量達7,500～8,000萬支，年增約40％，展望第一季，iPhone 12系列出貨量可望達4,000～4,500萬支，年增約六成，供應鏈可望淡季不淡。同樣地，以高階機種Pro、Pro Max需求優於較低階的12與mini。

MacBook產品方面，基於疫情狀況未除，Apple M系列CPU效能佳、續航力久、且成本較低，且預估上半年將導入新面板技術Mini LED等，看好MacBook為下一個市場焦點，有利供應鏈如譜瑞-KY等表現。