1/29盤前掃描》修正尾聲近 15檔傳產搶眼
專家認為，先前受半導體、IC設計股資金排擠而下跌的食品、貨櫃航運、鋼鐵等傳產類股，近期股價第四波修正可能近尾聲、可伺機布局。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
15檔傳產修正近尾聲 外資逆勢敲
封關前賣壓提早在1月中下旬出現，不會待2月初封關前才出現，對股價大漲且偏主力及投機色彩的少數電子股，殺傷力較大…閱讀全文
後段封測廠 等著天上掉禮物
隨著前段晶圓代工廠增加車用晶片投片量，後段封裝測試廠喜出望外，晶圓缺貨問題紓解代表封測訂單將隨之增加…閱讀全文
車用晶片荒 台積先救急
台積電、聯電等晶圓代工廠，將向上游車用晶片客戶積極協商，因為現在就算採用超急件投片也無法解決產能不足問題…閱讀全文
和碩機殼廠 立訊260億認購
節節高升的人力成本讓台灣代工廠在中國生產越來越不划算，和碩因此已經啟動印尼、越南、印度三地的東南亞投資…閱讀全文
美股︱晶片股大舉進攻 道指彈升300點
周四美國股市全線反彈，道瓊工業指數在迪士尼、英特爾及美國運通等個股帶領下，盤中一度大漲648點…閱讀全文
央行利率政策 反轉時刻近了
有一位理事認為中長期可考量調升政策利率，將使台灣經濟走出不一樣的模式，這顯示新台幣利率目前已至谷底…閱讀全文
經長回應德國：盼晶片換疫苗 互惠往來
對國人期待晶片換疫苗，王美花28日證實，他的確有向德國在台代表表達，27日與王子陶開會有表達此一立場…閱讀全文