殺了5天 600元台積電該進場撿便宜？

台積電不敵外資賣壓，連續5個交易日大跌，從679元天價摔下來，已拉回修正12％，今收在601元，短線似乎未見止跌跡象。但殺到6字頭的台積電能不能買，引發批踢踢股板網友熱議；對此，分析師表示，台積電這一波狂飆3成後，近期修正10％～15％都屬合理，以中長期來看，600元是不錯的投資價位，股價拉回都可分批布局。

受到美股、TSMC ADR重挫衝擊，台積電今（28日）早盤一度重挫近3％，最低來到598元，終場跌幅稍收斂至2.2％，收在601元，這周以來台積電市值已蒸發1.86兆元。

儘管外資今年初一路喊多台積電，從800元跳到千元，躋身準千金行列，但上周三（20日）開始逢高砍台積電不手軟，今又狂賣1.9萬張，近7個交易日累計倒貨14.8萬張，對比去年全年賣超台積電30萬張，顯然外資逢高加速減碼台積電，因為去年台積電平均價位430元，今年1月已漲到600元以上。

台積電只花5天就跌掉79元，看到600元價位到底能不能進場撿便宜，引發批踢踢股板網友熱議，有人認為，「600別衝動，這裡會套最多人」；但也有網友說：「現在買如果跌就是套一陣子，早晚會上800。」

摩爾投顧投資長郭哲榮表示，從去年底到今年1月下旬，台積電這波「特斯拉化」的股價走勢，確實很瘋狂，約從520元開始起漲，一路飆漲到歷史新高的679元，漲幅高達30％，僅僅只花15個交易日而已。

台積電以今天的收盤價601元來算，約從高點修正回落12％。他指出，10％～15％都是中性合理的修正幅度，但近期修正主因來自國際因素，全世界的股票都在跌，不是台積電本質問題，所以也可能修正15、20％，取決於外資的被動型調節賣壓。

台積電600元能不能買？郭哲榮認為，以本益比和成長率來看，目前本益比約27倍，以高成長的公司來說不算太高，台積電2021～2023年EPS市場預期至會有22元、26元、31元，連高層都說2021～2025年都有10％～15％的複合成長率，那5字頭的台積電預期會出現很明顯的支撐買盤。

他建議，拉回就可以分批帶局，從中長期來看，台積電都是很好的投資。（中時新聞網 吳美觀）

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