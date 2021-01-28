1月28日一分鐘強弱勢股
1月28日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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耀登（3138）
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10
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5G、車用題材爆發下，線及模組出貨大成長，股價拉出爆量長紅
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凌華（6166）
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9.98
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NB品牌廠加價搶購，工業電腦廠面臨缺料危機，訂單能見度提升
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公準（3178）
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9.97
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低軌道衛星布局今年可望明顯發酵、股價28日創歷史新高
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時碩工業（4566）
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9.86
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綠能、新冠疫情推升自行車銷量，估今年皮帶齒輪訂單成長三成
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加百裕（3323）
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9.85
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疫情延燒，遠距商機持續發酵，筆電市場需求暢旺
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王品（2727）
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9.73
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通過第二度執行庫藏股計畫，29日起將開始買回3,850張
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連展投控（3710）
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8.02
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旗下小金雞連騰科技登錄興櫃、5G天線需求拉升
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協禧（3071）
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7.23
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5G、WFH需求持續發燒，散熱族群今年營運可望勝過去年
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車王電（1533）
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7.18
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汽車零組件表現續強，子公司華德動能電動巴士陸續完成交付
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天鈺（4961）
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7.09
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股價於高檔經一周整理後，連拉兩根紅K棒，挑戰收復5日均線
製表：鄭郁平
1月28日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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同致（3552）
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8.77
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大盤震盪漲多股受挫，股價創近三年來新高後，回測5日均線
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宇峻（3546）
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7.4
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台北國際電玩展衝刺人氣，惟股價利多不漲，苦吞長黑K棒
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毛寶（1732）
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7.08
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防疫概念股休息，股價26日創8個月來新高後，拉回整理
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達能（3686）
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7.01
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拜登上任題材暫歇，太陽能族群拉回，股價遭下彎5日線反壓
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致茂（2360）
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6.71
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權值股受挫，高價股表現相對疲弱，股價跌破5日均線
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毅嘉（2402）
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6.7
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27日長紅K棒，一舉衝破短中強期均線，股價跌回5日線支撐
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大銀微系統（4576）
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6.67
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遭列注意股，去年12月每股盈餘0.14元，股價高檔遇獲利了結賣壓
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聯電（2303）
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6.57
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受匯率衝擊，傳第一季營收增幅恐腰斬，股價進入月線保衛戰
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閎康（3587）
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6.54
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半導體族群主流位置暫遭取代，股價開低下跌，百元大關有守
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南帝（2108）
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6.2
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醫療手套大缺貨，惟股價連四紅後，失守短中長期均線
製表：鄭郁平
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