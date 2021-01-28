1月28日一分鐘強弱勢股

1月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

耀登（3138）

10

5G、車用題材爆發下，線及模組出貨大成長，股價拉出爆量長紅

凌華（6166）

9.98

NB品牌廠加價搶購，工業電腦廠面臨缺料危機，訂單能見度提升

公準（3178）

9.97

低軌道衛星布局今年可望明顯發酵、股價28日創歷史新高

時碩工業（4566）

9.86

綠能、新冠疫情推升自行車銷量，估今年皮帶齒輪訂單成長三成

加百裕（3323）

9.85

疫情延燒，遠距商機持續發酵，筆電市場需求暢旺

王品（2727）

9.73

通過第二度執行庫藏股計畫，29日起將開始買回3,850張

連展投控（3710）

8.02

旗下小金雞連騰科技登錄興櫃、5G天線需求拉升

協禧（3071）

7.23

5G、WFH需求持續發燒，散熱族群今年營運可望勝過去年

車王電（1533）

7.18

汽車零組件表現續強，子公司華德動能電動巴士陸續完成交付

天鈺（4961）

7.09

股價於高檔經一周整理後，連拉兩根紅K棒，挑戰收復5日均線

製表：鄭郁平

1月28日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

同致（3552）

8.77

大盤震盪漲多股受挫，股價創近三年來新高後，回測5日均線

宇峻（3546）

7.4

台北國際電玩展衝刺人氣，惟股價利多不漲，苦吞長黑K棒

毛寶（1732）

7.08

防疫概念股休息，股價26日創8個月來新高後，拉回整理

達能（3686）

7.01

拜登上任題材暫歇，太陽能族群拉回，股價遭下彎5日線反壓

致茂（2360）

6.71

權值股受挫，高價股表現相對疲弱，股價跌破5日均線

毅嘉（2402）

6.7

27日長紅K棒，一舉衝破短中強期均線，股價跌回5日線支撐

大銀微系統（4576）

6.67

遭列注意股，去年12月每股盈餘0.14元，股價高檔遇獲利了結賣壓

聯電（2303）

6.57

受匯率衝擊，傳第一季營收增幅恐腰斬，股價進入月線保衛戰

閎康（3587）

6.54

半導體族群主流位置暫遭取代，股價開低下跌，百元大關有守

南帝（2108）

6.2

醫療手套大缺貨，惟股價連四紅後，失守短中長期均線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平