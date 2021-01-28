外資瘋砍聯電逾10萬張 這九檔也中箭落馬

台股今天跌285.57點，收15,415.88點，三大法人合計賣超新台幣329.54億元，其中，外資賣超325.26億元，賣超聯電最多，達10萬6,066張。

隨著美股重挫，台積電、聯電與聯發科等權值股紛紛走跌，電子類股指數跌2.14％，影響加權指數跌285.57點，收15,415.88點，跌幅約1.82％，失守15,531點月線支撐，成交值3,593.29億元。

外資及陸資賣超325.26億元，自營商賣超19.24億元，投信買超14.96億元，三大法人合計賣超329.54億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超聯電最多，達10萬6,066張。其餘賣超前10名個股有華邦電、玉山金、彩晶、台積電、新光金、開發金、兆豐金、中信金與旺宏。

外資賣超前10名個股中，電子股與金融股各占一半，電子股中，有4檔是半導體股，有1檔是面板。

外資則買超宏碁最多，達3萬329張，帶動宏碁今天股價延續強勁走勢，收28.15元，漲1.75元，漲幅達6.62％。

外資其餘買超前10名個股有友達、富邦VIX、元大台灣50反1、群創、陽明、統一、致伸、和碩及長榮。

台股目前距離封關僅剩6個交易日，新光投信董事長劉坤錫表示，抱股過年沒甚麼不好，只是當前股市位階不低，疫情發展仍具變數，且休市時間長，投資人投資部位不需要太高。

劉坤錫說，台股封關前市場可能維持保守氣氛，不過，1、2週前已有部分資金先行調整，預期後續震盪幅度可望趨緩，不過，國際股市仍將持續牽動台股後市，若波動劇烈，台股不排除會受到影響，值得留意。

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