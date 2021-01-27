1/28盤前掃描》半導體領軍 9檔向前衝
台股指數近日呈現漲多拉回格局，半導體股領頭摔，27日止跌回穩，但許多傳產類股仍持續下跌。投資專家表示，半導體仍是市場主軸，從27日九檔股價創歷史新高股中……
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9檔股價、市值齊登頂
半導體族群仍是未來台股主軸，近日半導體股雖在漲多下拉回，但仍不建議投資人將資金轉入弱勢的…閱讀全文
美股｜Fed報憂VIX猛飆 道瓊狂瀉633點
美國股市27日歷經近三個月來表現最差的一天，3大指數終場皆下挫超過2%…閱讀全文
亞德客大賺2.5個股本 今年續旺
氣動元件大廠亞德客-KY（1590）拜大陸自動化設備及5G相關產業需求殷切所賜，27日公布自結去年第四季EPS…閱讀全文
電動車拉風 11檔概念股飆速
全球電動車龍頭指標廠特斯拉（Tesla）2020年第四季財報登場，配合蘋果Apple Car題材發酵，激勵電動車概念股…閱讀全文
防疫物資需求旺 7檔塑化低檔擂戰鼓
全球疫情持續惡化，防疫物資需求維持高檔，帶動聚丙烯（PP）市場供需緊俏。此外，ABS、PVC今年首季亦供不應求，產業面持續看好，塑化族群股價經一個月修正拉回後…閱讀全文
缺櫃短期無解 長榮再砸重金買櫃
2021年市場需求持續暢旺及缺櫃短期仍無解，27日董事會宣布再度購買8,500個新造貨櫃及規劃之後再採購4.4萬個貨櫃…閱讀全文
鋁電喊漲 凱美等4檔營運來勁
由於鋁箔價格大漲，鋁箔廠已經發出漲價通知，1月開始適用新價格，導致鋁質電容廠成本攀升，鋁電廠調漲價格反映成本驟漲壓力，據悉…閱讀全文
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