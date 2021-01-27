自行車加速狂飆 外資喊美利達上看375元

自行車雙雄美利達（9914）、巨大（9921）加速狂飆，外資圈力挺一波波，花旗環球證券將美利達列為族群投資首選，推測合理股價上調至375元。

美利達、巨大27日攜手上漲，抵禦盤勢波動，最終分別收284與290元，持續向300元大關進發。

花旗環球證券非科技產業分析師劉柏毅點出，美利達來自投資Specialized（SBC）貢獻提升，營業利益率走高，將反映在獲利提升之上。由於政府政策支持、生活型態改變，自行車庫存去化非常迅速，零組件供應更是緊俏，自2020年第二季以來，自行車的終端需求一直未被滿足，庫存常常低於一個月水位，是美利達接單暢旺的結構性利多。

其次，美利達電動自行車（E-bike）於2020年第四季放量生產，且因關鍵零組件的供應吃緊狀況稍稍舒緩，花旗環球研判，該事業2021年還會出現連續性增長。

短線來看，受惠來自SBC貢獻，花旗環球推估，美利達第四季每股純益將超越市場預期，來到3.01元、年增率達52％。外資估算，美利達2020年每股純益12.76元，2021、2022年都將成長雙位數，上看15.02與16.92元。

值得留意的是，匯豐證券指出，根據巨大經營管理階層說法，其新生產的自行車一抵達歐洲港口，就繞過倉庫階段，直接送往經銷商處，由於幾乎所有產品都立即銷售出去，倉庫庫存根本無法補足；除非亞洲供應鏈能夠增加產量以支應絕大多數需求，不然這將成2021年常態。

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