紅包行情落空？ 三大法人賣超逾57.9億

投資人靜待聯準會貨幣政策會議結果及科技巨擘財報出爐，令隔夜美股四大指數收黑。台股早盤在權值大軍台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、宏碁（2353）等攜手走揚領軍下，指數一度反彈逾百點，攻抵15,837.47點，惟雙王台積電（2330）、大立光（3008）後繼無力熄火翻黑，衝擊多頭士氣轉弱，拖累指數漲幅收斂，10日線得而復失，終場加權指數上漲42.6點為15,701.45點，成交值縮為2,915.39億元。27日外資（不含外資自營商）賣超53.0569億元，投信賣超4.6561億元，自營商賣超0.1953億元，三大法人賣超57.90億元。

盤面上聚焦權王台積電（2330）表現，歷經連3日回檔休息後，台積電（2330）盤初稍見回神，惟在信心不足下震盪收黑；下午舉行法說會的聯電（2303）在買盤觀望下震盪收平，聯發科（2454）在投信連8買助威下彈升近3%進逼900元大關；鴻海（2317）因電動車題材續航穩在高檔，亦帶動鴻家軍整體氣勢，股王大立光（3008）虎頭蛇尾丟失3,000元大關。處理器大廠超微（AMD）26日公布財報，上季營收、獲利雙雙優於華爾街預期，加以遠距商機持續發燒，NB族群在買盤點火下熱鬧滾滾，宏碁（2353）爆量鎖漲停，華碩（2357）、微星（2377）、緯創（3231）、和碩（4938）、英業達（2356）、仁寶（2324）、廣達（2382）等一片紅通通。

特斯拉財報公布在即，市場普遍看好亮眼表現，催動電動車族群加速前進，廣宇（2328）、車王電（1533）、同致（3552）、乙盛-KY（5243）、錩新（2415）亮燈攻頂，和大（1536）、聯嘉（6288）、智伸科（4551）、貿聯-KY（3665）等緊跟在後。自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）亦發動快攻，巨大無畏外資昨日賣超600多張，盤中一度飆漲至301元的波段高價，美利達也觸及290元高檔。航空貨運湧急單，推助雙雄展翅高飛，華航（2610）、長榮航（2618）量能倍增雙雙重返月線之上，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）仍遇逆風倒退嚕。防疫概念股集體消風，毛寶（1732）、美德醫-DR（9101）、康那香（9919）、恆大（1325）、懷特（4108）、優盛（4121）同步疲軟。

過年長假在即，台股封關倒數，外資避險持續出籠，27日賣超53.05億元，連4日賣超總計達894.9億元，短線台股仍然屬高檔震盪格局。5日RSI為45.01，10日RSI為58，9日K值為55.64，9日D值為67.61，20日乖離率為1.33。台股27日在雙王台積電及大立光乏力扯後腿下僅小漲42點，10日線無功而返，惟電子股多頭火力不減，支撐指數守住15,700點。未來將觀察下半周美國重量級科技股財報展望，若對後市展望正向，將有機會帶動科技類股再度轉強，預期短線台股將呈弱勢震盪整理格局。技術面表現，5日、10日均線皆由撐轉壓，但在1月18日低點支撐未破下，短線台股仍以高檔區間看待。由於農曆年封關倒數，接下來的春節假期長達10天，投資人擔心長假期間變數多，大部分都會減碼因應，賣壓自然一波波湧，短線回測月線15,500點，預計下周三、四賣壓可望逐漸減輕，轉為願意抱股過年的買盤。

元月以來，台股大漲多由護國神山台積電貢獻，惟近日開始出現漲多拉回修正走勢，短線讓出些指數空間，讓相對低基期或已整理過的個股輪漲，大盤和個股進行適度的換手整理，較有利行情穩健續航，不過台積電等強勢股不宜過於弱勢，以免影響多頭信心。台股暫看月線至16,200間高檔震盪、進行個股輪動調整走勢，建議不追高漲多乖離過大個股，逢回選股作多，選股具焦半導體（晶圓代工、封測及IC設計）、5G相關、ABF、電動車相關、伺服器及資料中心等電子股，傳產股以貨櫃航運股強弱為指標，航運股轉強，才能帶動原物料相關族群輪漲，高爾夫球具、自行車等可留意。（時報資訊 時報編輯龍彩霖）

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