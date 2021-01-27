1月27日一分鐘強弱勢股

1月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

宏碁(2353)

10.00

微軟財報助攻，美國商用及消費筆電市場年增率皆超越產業

車王電(1533)

10.00

特斯拉財報公布在即，車電相關個股題材持續發酵

時碩工業(4566)

10.00

車用零組件獲買盤簇擁，KD指標向上，股價強攻漲停

亞信(3169)

10.00

聯發科收購題材續燒，外資連八日買超，攻上60元整數關卡

點序(6485)

9.98

IC設計族群重新吸引買盤關注，KD進入高檔區

錩新(2415)

9.97

電動車概念股火力全開，股價帶量上攻，挑戰前波高點

同致(3552)

9.97

土洋法人接力加碼，連兩日亮燈漲停，短中長期均線向上

廣宇(2328)

9.96

外資、投信大力作多，股價強勢反彈，收復五日均線

華晶科(3059)

9.94

外資終結連三日賣超，爆量站回月線，股價重啟攻勢

公準(3178)

9.91

布局航太有成，打入SpaceX供應鏈，沿五日線上攻

製表：陳昱光

1月27日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

毛寶(4961)

9.72

防疫概念股熄火，外資反手賣超，終結連兩日加碼態勢

西勝(3625)

4.90

上攻力道未能延續，股價高檔湧現了結賣壓，留長上影線

松翰(5471)

4.46

市場追價意願不足，三大法人偏空操作，股價拉回整理

美德醫療-DR (6743)

4.33

外資加重賣超力道，KD指標向下。失守30元整數大關

圓展(3669)

4.27

短線獲利了結賣壓浮現，外資反手減碼，終結連四日上漲

台勝科(3532)

4.18

土洋法人偏空操作，下跌壓力沉重，失守月線關卡

大成鋼(2027)

3.73

轉機題材失靈，外資、投信減碼壓力未解，面臨年線保衛戰

陽明(2609)

3.70

投信法人單日大砍7,118張，壓抑股價表現，KD指標下彎

長榮(2603)

3.57

航運股了結賣壓延續，外資連三日減碼持股

康那香(9919)

3.23

資金撤出防疫概念股，上檔季線蓋頭壓力沉重

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組