1月27日一分鐘強弱勢股
1月27日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
宏碁(2353)
|
10.00
|
微軟財報助攻，美國商用及消費筆電市場年增率皆超越產業
|
車王電(1533)
|
10.00
|
特斯拉財報公布在即，車電相關個股題材持續發酵
|
時碩工業(4566)
|
10.00
|
車用零組件獲買盤簇擁，KD指標向上，股價強攻漲停
|
亞信(3169)
|
10.00
|
聯發科收購題材續燒，外資連八日買超，攻上60元整數關卡
|
點序(6485)
|
9.98
|
IC設計族群重新吸引買盤關注，KD進入高檔區
|
錩新(2415)
|
9.97
|
電動車概念股火力全開，股價帶量上攻，挑戰前波高點
|
同致(3552)
|
9.97
|
土洋法人接力加碼，連兩日亮燈漲停，短中長期均線向上
|
廣宇(2328)
|
9.96
|
外資、投信大力作多，股價強勢反彈，收復五日均線
|
華晶科(3059)
|
9.94
|
外資終結連三日賣超，爆量站回月線，股價重啟攻勢
|
公準(3178)
|
9.91
|
布局航太有成，打入SpaceX供應鏈，沿五日線上攻
製表：陳昱光
1月27日一分鐘弱勢股
|
名稱
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
毛寶(4961)
|
9.72
|
防疫概念股熄火，外資反手賣超，終結連兩日加碼態勢
|
西勝(3625)
|
4.90
|
上攻力道未能延續，股價高檔湧現了結賣壓，留長上影線
|
松翰(5471)
|
4.46
|
市場追價意願不足，三大法人偏空操作，股價拉回整理
|
美德醫療-DR (6743)
|
4.33
|
外資加重賣超力道，KD指標向下。失守30元整數大關
|
圓展(3669)
|
4.27
|
短線獲利了結賣壓浮現，外資反手減碼，終結連四日上漲
|
台勝科(3532)
|
4.18
|
土洋法人偏空操作，下跌壓力沉重，失守月線關卡
|
大成鋼(2027)
|
3.73
|
轉機題材失靈，外資、投信減碼壓力未解，面臨年線保衛戰
|
陽明(2609)
|
3.70
|
投信法人單日大砍7,118張，壓抑股價表現，KD指標下彎
|
長榮(2603)
|
3.57
|
航運股了結賣壓延續，外資連三日減碼持股
|
康那香(9919)
|
3.23
|
資金撤出防疫概念股，上檔季線蓋頭壓力沉重
製表：陳昱光
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!