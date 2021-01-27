電腦、汽車發動上揚 28檔駛上漲停

台股今（27日）加權股價指數收盤報15,701.45點，漲42.6點，漲幅0.27％，成交量為2,915.39億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計宏碁、車王電、倚強股份、亞信等28檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有35檔，前12名都是漲停有宏碁（2353）、車王電（1533）、時碩工業（4566）、錩新（2415）、廣宇（2328）、華晶科（3059）、乙盛-KY（5243）、愛普（6531）、正達（3149）、毅嘉（2402），以及安普新（6743）、淘帝-KY（2929）。

今日有11檔個股超過4％跌幅，跌幅前10名為毛寶（1732）、跌停的億麗（2443）、科風（3043）、東華（1418）、基勝-KY（8427）、倫飛（2364）、松翰（5471）、美德醫療-DR（9103）、圓展（3669）、台勝科（3532）。

上市成交量前10名個股依序為長榮（2603）、聯電（2303）、群創（3481）、宏碁（2353）、華航（2610）、廣宇（2328）、陽明（2609）、友達（2409）、鴻海（2317）、彩晶（6116）。

上櫃有37檔5％以上漲幅，漲幅前10名除了27日掛牌的威健生技（6661）外其餘皆是漲停，漲幅第2-9名依序為倚強股份（3219）、亞信（3169）、點序（6485）、同致（3552）、亨泰光（6747）、元創精密（3685）、公準（3178）、邑錡（7402）、華義（3086）。

今日上櫃有11檔股票有3％以上的跌幅，跌幅前10名依序為華鎂鑫（8087）、地心引力（3629）、元隆（6287）、西勝（3625）、逸達（6576）、健信（4502）、唐鋒（4609）、創業家（8477）、華宏（8240）、寬宏藝術（6596）。

上櫃成交量前10名為合晶（6182）、頎邦（6147）、同致（3552）、精材（3374）、元太（8069）、漢磊（3707）、金居（8358）、宏捷科（8086）、西勝（3625）、驊訊（6237）。

延伸閱讀

1/27盤中焦點股 重點摘要

電動車概念股強勢表態 3檔奔漲停

宏碁爆18萬張天量 股價亮燈奔漲停

海運塞車、空運價蠢動 航空雙雄翱翔