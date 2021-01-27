1/27上市、櫃企業營運快報

今（1/27）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.神基(3005)推出新一代旗艦機種S410半強固筆記型電腦，訴求其絕佳效能、圖形處理能力及使用者自訂配置，能在國防、製造、公共安全、公共事業及汽車產業的高強度環境中，為行動商務專業人士提供絕佳可靠度及適應力。新一代Getac S410預計2021年3月2日全球同步上市。

2.中華電(2412)公布2021年全年財測，營收預估微幅成長0.8%~1.0%，主要是看好行動通信、網際網路加上數位經濟新興業務商機，將取代語音收入的下滑，全年每股獲利落在4.2~4.4元。

3.中信金(2891)區塊鏈應用再下一城！中信銀攜手產業龍頭南紡(1440)完成臺灣與越南區塊鏈信用狀交易試行，以更快速便捷的信用狀服務助攻臺商新南向，為臺南紡織的客戶節省兩週的倉儲成本。

4.金管會配合創新板與戰略新板將在第三季開板，宣布將修正6項法規及5項函釋，其中將鬆綁企業募資限制，允許帳上有大額現金的企業欲進行公司併購，可採現金搭配發行股票方式進行，但僅限於100％收購、且排除無實體生產的投資公司，以促進實體經濟發展。

5.誠品生活(2926)持續深入香港在地社區耕耘，繼奧運店、荃灣店陸續開業，位於香港新界西的「誠品書店屯門店」正式開業，這也是誠品近半年內在香港開展的第3家新店點。

6.緯軟(4953)自結去年第4季稅後淨利0.96億元，為歷年同期新高；累計2020年全年毛利率、營業利益率以及稅後淨利率三率齊揚，每股盈餘達到7.06元，皆創歷年新高。

7.工業電腦龍頭研華（2395）智能無線工業邊緣匣道器解決方案成功取得台電認證，未來可與台電配電級再生能源管理系統銜接，以邊緣通訊運算來實現再生能源可視化，達成智慧能源調度管理。

8.彰銀(2801)統籌主辦益航(2601)5年期20億元聯貸案，已成功完成募集，並於26日簽訂聯貸合約。此次聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款及充實中期營運周轉金，台中銀為共同主辦銀行，包括土銀、華銀、高雄銀、台銀等共6家金融同業參與。

9.今年和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵（2633）為服務旅客返鄉及出遊需求，自2月26日（五）至3月2日（二）規劃「和平紀念日疏運」，期間加開102班次列車（南下49班、北上53班），總計5天提供838班次列車的旅運服務。29日（五）凌晨零時起開放預購車票。