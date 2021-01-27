宏碁爆18萬張天量 股價亮燈奔漲停

由於全球各地疫情持續擴散，居家辦公再度興起，遠距辦公題材股宏碁（2353）將是最大受惠股之一，除了去年獲利傳捷報外，今年持續成長；另外，轉投資的宏碁資訊（6690）日前在興櫃掛牌後股價直飆，最高衝上200元之上，外資近來積極加碼，持股比率上升至37％以上，今（27）日爆量攻上漲停26.4元。

日前傳出宏碁商用筆電2020年蟬連美國市場前三大電腦品牌，2020年全年營收達2,770.85億元，年增18.27，金額寫下新高，且年成長率也是近年罕見新高。

宏碁近期獲得外資持續逢低敲進持股，從去年12月中至今，累計加碼買超逾10萬張，今日開盤後股價直線拉高，不到9點20分就攻上漲停，隨後漲停開開關關，近11點半再度拉上漲停，成交量能超過18萬張，是2018年1月24日來約3年來最大量。

（工商時報 呂淑美）

宏碁轉型三部曲收割

宏碁（2353）早盤股價開高走高，盤中亮燈漲停26.4元；宏碁董事長陳俊聖日前透露2020年宏碁進入轉型的第三階段，當年獲利成績衝10年新高！宏碁鼓勵內部創業，目前已經孵化出6家上市櫃公司。

今年是陳俊聖接掌大位的第8年，他日前在公開演說中首度披露，宏碁第三個三年期轉型計畫（2020～2022）：全球造局，對內部核心事業上將力求創新，在新事業上則全力以赴打造全新艦隊。

宏碁去年第四季營季增3.2％、來到826億元，年增逾34％、刷新近6年來單季新高，去年全年合併營收以年增18.3％的成長幅度，來到2,770.85億元，登上近6個年度來新高，也交出優於市場法人預期的成績。

宏碁第一階段轉型：轉虧為盈（2014～2016年）。陳俊聖接下執行長後，為扭轉虧損局勢、穩定組織，走遍全球與各地主管面會制定新策略，專注財務數字、設定100天計劃，優化電腦本業強項，推出全新電競品牌Predator，藉由研發創新及佈局全球的業務殺出重圍。

第二階段雙重轉型策略（2017～2019年），在核心事業及創新事業上力求突破。宏碁電腦產品過去多以OPP（Open Price Point）打出高市佔率，但利潤有限，轉虧為盈後，宏碁核心事業接著朝「生活型態的挑戰」與「創新研發」雙路線發展，透過觀察微趨勢及經營生活風格品牌，建立不同類型的市場品牌，後勤部分也整合內部資源及全球後援。

（時報資訊 任珮云）

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