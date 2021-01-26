1/27盤前掃描》蘋果香甜 蘋概一定跟漲？
美股科技股財報周進入高潮，蘋果27日盤後公布的財報也是iPhone12開賣後的首個完整季度，法人認為單季營收將上看千億美元關卡，儘管如此，蘋概股不敵台股調節賣壓沉重……
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
蘋果財報將登場 概念股停看聽
法人機構普遍看多蘋果上季度財報，激勵蘋果股價25日上漲2.77％，寫下去年8月分拆以來的新高142.92美元。反觀台股蘋概股26日表現平淡…閱讀全文
美股｜觀望財報大戲 4大指數全線走低
受華爾街為企業財報季重頭戲做準備，市場抱持觀望態度，等待 Fed 利率決議並消化財報消息，美股26日全面走跌…閱讀全文
成立僅三個月…鴻華接單交車
裕隆集團資源相助，鴻華先進科技發展電動車如搭高鐵般飛速，成立短短三個月…閱讀全文
華爾街喊千元 特斯拉概念衝
電動車產業在缺車、缺人、缺料下前景火燙，再加上「三大利多」助攻…閱讀全文
中華電資本支出431.5億 破紀錄
2021年資本支出高達431.5億元，年增82％、創下新高紀錄，顯示2021年中華電信將「加速加量」全面衝刺5G網路建設…閱讀全文
瑞銀降評面板雙虎
電視面板價格從2020年5月以來暴漲40～113％之後，基於電視製造商毛利壓力極大，加上預期面板供應緊張狀態自第二季起將有所舒緩，面板族群的報酬風險比正逐步喪失吸引力…閱讀全文
DRAM價揚 模組廠營運旺
三大DRAM原廠近期縮減供貨量，加上生產鏈中的DRAM庫存水位明顯偏低，ODM／OEM廠或系統廠在預期DRAM將供給吃緊情況下…閱讀全文
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