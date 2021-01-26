疫情升溫 NB、伺服器概念股迎商機

新冠肺炎疫情在各國持續嚴峻發燒，美國總統拜登將對30國祭出旅遊禁令，而法國則恐需第三度封城，以防堵傳染力更強的變種病毒擴散，連一向控制良好的台灣也出現升溫，數以千計的民眾居家隔離，遠距辦公、線上展覽等需求看增，包括宏碁（2353）、金像電（2368）等概念股商機在望。



新冠肺炎冬季再度活躍，筆電等需求暢旺，兩岸供應鏈緊急啟動應變機制，2021年農曆春節留守的人數將明顯高於往年。



台股中，筆電與伺服器概念股包括宏碁、金像電、台光電、技嘉、聯茂、緯穎、華擎、健策、博智、曜越、微星、台燿、華碩、緯創、英業達等值得留意。



日盛投顧襄理蕭森寶指出，科技界年度盛事、全球最大的技術展覽會「美國消費電子展」（CES）改為線上參展，顯示市場對疫情持續擔憂，由此看來，遠距辦公、線上展覽等在疫情仍未趨緩下仍將持續增長。



統一投顧投研部也表示，近期電子業需求極度強勁，受疫情嚴峻影響，WFH（Work from Home，居家上班）相關產品，包括PC／NB及Server，拉貨力道持續高檔不墜；此外，隨汽車消費復甦，而新型車對汽車電子需求較傳統車高，使科技業供應鏈訂單暢旺，淡季不淡。



以PCB（印刷電路板）供應鏈為例，其接單與半導體供應鏈方向一致，中游CCL（銅箔基板）部分，因2020年第四季至2021年第一季面臨三大原物料大漲，在下游訂單強勁，出現少見的農曆年前訂單能見度拉長2～4周之下，也調漲產品售價5～20％不等，雖無法完全轉嫁成本漲幅，但因訂單強於預期，淡季稼動率近滿載，法人預期，本季獲利表現可期。