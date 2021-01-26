蘋果財報將登場 概念股停看聽

美股科技股財報周進入高潮，蘋果27日盤後公布的財報也是iPhone12開賣後的首個完整季度，法人認為單季營收將上看千億美元關卡，儘管如此，蘋概股不敵台股調節賣壓沉重，25日僅剩晶技（3042）、光寶科（2301）等少數個股獨自撐盤。



美股26日盤後微軟、德儀、超微皆將公布上季度成績與未來展望，法人指出，盤面資金充沛下，就算個股財報意外轉差，也有機會走出利空不跌行情，現階段個股賣壓主要來自獲利了結的籌碼調節，因此美股財報重點應放在公司對未來展望，而非過去的財報表現。



蘋果作為與台股連動關係最大的美國公司，27日盤後除公布財報外，也將舉行2021會計年度第一季的電話會議，法人預料iPhone 12銷量、新品布局、Apple Car的發展將成為會議關注焦點，尤其特斯拉法說也在2 7日登場，電動車題材可望再掀一波話題熱度。



法人機構普遍看多蘋果上季度財報，激勵蘋果股價25日上漲2.77％，寫下去年8月分拆以來的新高142.92美元。反觀台股蘋概股26日表現平淡，指標股台積電、鴻海雙雙走弱，僅有晶技、光寶科、祥碩、友輝、南電、百和、康舒、順達、金像電、耕興、茂林-KY、精元、連展投控、志超等個股逆勢收紅。



兆豐投顧董事長李秀利表示，儘管市場預期蘋果在iPhone12的加持下，上季度盈餘表現值得期待，但台股蘋概股更多關注在疫情發展，以及新任美國總統拜登25日簽署「買美國貨」的行政命令，造成台股一片嚇跌。



李秀利認為，年節將近，投資人若趁大盤震盪拉回進場操作，不建議滿手股票抱股過年，應檢視個別公司的未來前景，也要注意流動性問題，避免長假風險。



群益投顧指出，蘋果去年新機發表時間較往年晚，因此今年首季出貨較歷年更佳，但隨手機熱賣高點逐漸過去，營收占比較高的供應鏈營運也將同步轉弱；至於PC端方面，蘋果首季產品出貨可望較去年同期達雙位數成長，淡季不淡。