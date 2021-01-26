力成先蹲後跳 今年營運樂觀

封測大廠力成（6239）26日召開法人說明會，雖然2020年下半年記憶體業務受到美國對華為禁運而放緩，但隨著車用及邏輯IC封測業務回升，全年合併營收761.81億元，每股淨利8.60元符合預期。力成第一季受工作天數減少及記憶體業務面臨庫存調整，季度營收將略低於上季，但執行長謝永達表示，邏輯IC封測業務接單強勁，記憶體封測業務3月後回升，對2021年營運維持樂觀看法。



力成2020年第四季合併營收季增0.5％達190.23億元，與2019年同期相較減少1.5％，為歷年同期次高，平均毛利率回穩在20.3％，營業利益季增5.5％達27.73億元，與2019年同期相較減少9.9％，歸屬母公司稅後淨利季增2.4％達16.61億元，較2019年同期減少20.3％，每股淨利2.14元。



力成2020年合併營收761.81億元，與2019年相較成長14.5％，並創下歷史新高，平均毛利率提升至19.7％，營業利益107.23億元，與2019年相較成長23.1％，歸屬公司稅後淨利達66.62億元，與2019年相較成長14.1％，每股淨利8.60元符合預期。



謝永達表示，力成2020年營運表現，在邏輯IC封測業務開發上取得顯著進展，特別是晶圓凸塊及覆晶封裝業務。轉投資子公司超豐受惠打線封裝接單滿載，營收及獲利均創歷史新高，現在訂單仍遠大於產能。至於記憶體封測業務在2020年上半年有顯著成長，但下半年受到美國對華為的禁運而放緩。車用晶片封測需求明顯回溫，但仍受限晶圓供應狀況。



力成第一季受到季節性因素、記憶體產品存貨調整、以及較少工作天數的影響，預期會較上季微減，但營運將自3月後開始回升。謝永達表示，以今年營運來看，邏輯IC封測需求持續強勁但面臨產能短缺的問題，記憶體封測在庫存調整後，需求自3月開始回升。