14檔旱地拔蔥 市場明燈

台股26日「停電」，由半導體三雄股價帶頭重挫，半導體股拉回空出指數空間，剛好給獲利績優股、題材股還其股價公道的機會；26日台股重挫287點，三大法人更合力賣超351億元，然而仍有14檔個股旱地拔蔥，法人買盤力挺，股價價量齊揚，扮演市場明燈。



半導體上周5個交易日，半導體股成交值占台股整體比重都在四成以上，尤其上周五更飆高至48.5％，逼近五成的新高水準，本周二個交易日也持續維持四成以上，明顯出現多殺多。台新投顧協理范婉瑜表示，半導體股短線太熱了，引發賣壓，預期本周節前退場賣壓較大。



事實上，這波台股創高是由台積電貢獻，很多個股去年11月來股價幾乎在原地不動，甚至逆勢下跌，半導體股漲多拉回，剛好給許多好股表現機會。



據統計，同致、晶技、松翰、祥碩、貿聯-KY、南帝、佳世達、璟德、至上、光寶科、精元、大田、和大、全球傳動等14檔個股，26日成交量均較25日爆增5倍至近1倍，股價也呈現逆勢上漲，其中，同致、松翰及全球傳動等三檔甚至出現漲停，表現十分亮眼，法人積極著墨，個股單日買超都在5,000萬元以上，同致更近達17億元。



若以產業來看，法人加碼股多集中在電動車（電動車充電、電池快充）概念股，包括同致、祥碩、佳世達、至上、光寶科、貿聯-KY、和大等，另一個法人買超的族群還有防疫概念的松翰、南帝等，以及遠距辦公題材的金像電，電動車在美國總統拜登上任後，題材更夯，今年產業前景俏。