聯強：2021躍進 業績戰新高

聯強（2347）26日表示，定調2021年主軸為「躍進」，將全員衝刺、挑戰業績新高，尤其在流通及元件兩大事業全速衝刺加上市場動能看好下，聯強2021年全年業績將會有優於預期的好表現。



其中流通事業，聯強看好2021年市場動能，包括疫情帶動零接觸/宅經濟商機延續、商用市場逐步回溫、雲端服務/資料中心需求持續、5G/AIoT應用更加成熟等，都將帶動相關產品銷售大幅成長。



元件事業部分，聯強近年積極開發經營的大陸本土品牌，以及Chromebook、車用面板、5G/WiFi6等解決方案，可望在2021年展現成果，元件事業2021年有機會重回千億元營收大關。



聯強表示，在2020年第四季營收突破千億元大關帶動下，2020年全年營收逆轉向上回復成長，2020年合併營收3,343億元，若排除匯率影響，較2019年成長1％。2020年第一季受疫情突發影響，聯強營收大幅下滑16％，為10年來新低，但第二季隨即回穩，第三、第四季則已回到年增正成長的軌道，並連續三季達到雙位數季成長。



聯強2020年各區域以紐澳表現最佳，不但連續五季創同期歷史新高，全年更突破600億元大關，改寫新高紀錄。



聯強大陸與元件事業在2020年第一季，都因疫情造成的經濟活動停滯與供應鏈中斷，出現2～3成的大幅衰退，惟第二季解封、供應鏈重啟後，即刻加速急起直追，其中大陸聚焦商用、資料中心儲存裝置以及電競市場全力追趕，元件事業也因新品牌經營有成，以及終端需求暢旺、製造商積極備貨生產，雙雙連三季達雙位數季成長，使得全年累計僅分別微幅下滑4％與2％。



台灣部分，資訊與消費性電子2020年各季都較前一年成長，通訊則因5G手機上市前市場觀望，下滑幅度較大。印尼市場因主力產品嚴重缺貨、同時下半年政府採購暫停，香港則因整體政經情勢不穩，兩者都有10％左右衰退。