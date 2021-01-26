新產品、新訂單挹注 邑錡2021營收挑戰新高

縮時相機大廠邑錡（7402）2020年自有品牌產品Brinno因疫情作梗，遭遇了近年來最嚴峻的營運挑戰，展望2021年，邑錡董事長陳世哲直言，歐美最壞的狀況已經浮現，國內營收占比不到5％，疫情對業績影響有限，2021年在新產品、新訂單挹注下，全年營收有機會勝過2019年，成功在疫情逆勢中挑戰營收再創歷史新高。

儘管2021年疫情依然不明朗，但邑錡在沉潛一年後，成功在一開春就傳來佳音，陳世哲透露，美國軍工客戶微光影像裝置專案已與全球作業系統龍頭廠商簽訂合約共同研發，預計2021年第四季量產出貨；規畫搭載Brinno自有晶片的微光應用裝置產品開發與量產專案也預定在2021年第三季量產交貨；此外，Vernier教學研究智慧裝置將隨著開學重啟銷售，也可望帶動全年ODM營收成長。

陳世哲指出，2021年上半年OBM接單暢旺，下半年ODM業績可望跟進，全年營收正向看待。

法人指出，邑錡因2020年基期較低，2021年營收年增率可望上看五成，至於獲利表現，邑錡為因應疫情影響，2020年積極轉往線上電商發展，並投入資源加強行銷推廣，帶動自有品牌OBM 2020年營收與前一年度相當，占比更達合併營收49％，有鑑於電商毛利不錯，有助於2021年平均毛利率的提升，此外，研發多年的自有ASIC新一代機種將於首季試產，在研發費用大幅下滑、自用晶片成本大減下，也有助於2021年毛利率的表現，2021年獲利成長率有望優於營收成長率。

為布局公司未來的成長，陳世哲直言，已為公司擘畫了短中長期目標，短期目標設定在2021年營收創高，至於未來三～五年的中期目標則是希望可以將每個員工的年產值拉升至100萬美元，從而將邑錡打造成一個股本逾3億元，市值達30億元的公司，長期目標則是希望透過轉型，讓邑錡從一家硬體公司轉換成一家雲端服務平台公司。

陳世哲也不諱言「轉型需要比較長的時間」，但為了達成目標，邑錡已著手補強雲端平台團隊，將加速雲端平台的布建，透過自有晶片、終端產品與雲端平台整合式的產品與服務開發，希望經由提供消費者與客戶更完善的解決方案與用戶體驗，來實現公司價值最大化。